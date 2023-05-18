Университет Иннополис применит разработки «Лаборатории Касперского» для обучения специалистов по информационной безопасности

Университет Иннополис применит разработки «Лаборатории Касперского» для обучения специалистов по информационной безопасности.

Соглашение о сотрудничестве между российским ИТ-вузом и международной компанией по информационной безопасности подписали директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

«Иннокиберполигон» — платформенное решение для киберучений и подготовки специалистов в сфере информационной безопасности. Платформа поможет в обучение по тестированию приложений, поиску ошибок и уязвимостей в исходном коде, выявлению компьютерных атак, расследованию инцидентов и построению эшелонированной защиты. Сервис разработан специалистами Центра информационной безопасности Университета Иннополис в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, сказала: «Обучение на киберполигонах – международная общепринятая практика, которая доказала свою эффективность. Подобные площадки позволяют получить навыки проведения анализа защищённости и тестирования на проникновение, а также отработать сценарии реагирования в случае целевой атаки. Важно, чтобы во время обучения применялись те программно-аппаратные средства, которые реально используются в российских компаниях. Специалистам важно уметь быстро реагировать на внештатные ситуации, которые могут привести к финансовым потерям бизнеса или утечке данных. Мы рады предоставить Иннокиберполигону наши передовые решения для противодействия как массовым, так и таргетированным киберугрозам».

Кирилл Семенихин, директор Университета Иннополис, сказал: «Уже 16 ведущих отечественных разработчиков стали партнёрами проекта и предоставили больше 50 специализированных программных и программно-аппаратных средств защиты от актуальных угроз. Рады интегрировать в платформу средства защиты “Лаборатории Касперского”, как одного из лидеров российской и международной отрасли информационной безопасности. Обучение с помощью “Иннокиберполигона” проходит в 3 раза быстрее, благодаря созданию виртуальных машин изолированно и индивидуально для каждого студента. Первыми работу на платформе начнут студенты Передовой инженерной школы Университета Иннополис».