«Лента» расширит партнёрство с Axenix

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, и технологическая консалтинговая компания Axenix подписали договор о стратегическом партнерстве.

Компании будут решать задачи логистики, интегрированного планирования, маркировки, развития и доработки систем управления складами и визуального мерчандайзинга, а также реализовывать новые совместные проекты и решения.

Подписанный договор открывает перед партнерами больше возможностей в реализации задач цифровой трансформации. Например, Axenix и «Лента» договорись о едином подходе контроля качества предоставляемых услуг и уже полностью перешли на ЭДО в части обмена документами.

«Наше сотрудничество – это пример успешного долгосрочного партнерства. Мы высоко ценим деловые отношения с Axenix и видим большие перспективы нашего взаимодействия, особенно по ключевым для нас направлениям. Axenix поможет нам ускорить цифровую трансформацию и добиться глобальных целей компании в IT и бизнесе с учетом планов по развитию и расширению сети», – отметил Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты».

Axenix и «Лента» ведут совместные проекты с 2017 г.

«В прошлом году сфера ритейла столкнулась с серьёзными рисками, в том числе в части ИТ. Благодаря многолетнему опыту и глубокой экспертизе мы помогаем отрасли в целом и «Ленте» решать текущие задачи и планировать масштабные проекты в будущем. Подписанное соглашение позволит нам совместно развивать российские технологии для FMCG и ритейла, используя ИТ-экспертизу Axenix и накопленный опыт «Ленты» в области процессов розничной торговли», – сказал Сергей Мозжеров, директор департамента «Стратегия и консалтинг» компании Axenix.