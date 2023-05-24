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Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции

Платформа Pragmacore компании «Прагма» (резидент «Сколково») — облачная модульная система для управления строительными проектами и система Tangl — российская облачная платформа для работы с BIM-данными, включенные в реестр российского ПО, подписали соглашение об интеграции. Пользователи платформы Pragmacore получат готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все текущие показатели в режиме реального времени на одном экране дашборда. Это первое решение на рынке российского ПО для стройки, которое дает полную картину о проекте в рамках закрытого контура, то есть на всех этапах строительного проекта.

Тренд на объединение и интеграцию систем в ближайшее время могут поддержать и другие платформы, что сформирует совершенно иной ландшафт рынка цифровых платформ.

Кирилл Поляков, генеральный директор компании «Прагма»: «Для нас важно создать продукт, в котором крупным компаниям, генподрядчикам и даже инвесторам будет удобно работать и вести все этапы строительного проекта. Интеграция позволит сформировать полноценный и эффективный инструмент для строительных компаний».

Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл»: «Платформу Tangl и Pragmacore объединяют не только финансовые цели, но и общая логика автоматизации процессов и рынка. Мы считаем, что только синергия и совместное взаимодействие разработчиков ПО может способствовать развитию рынка и усилит наших клиентов, особенно в части использования BIM-моделей».

Размер рынка цифровых решений оценивается в размере 140 млрд руб., а по прогнозам к 2025 г. достигнет 178,4 млрд руб.

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