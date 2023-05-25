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«Борлас» дополнила продуктовый портфель решениями «Мой офис»

Группа «Борлас» получила статус авторизованного партнера компании «Мой офис» – российского производителя офисного программного обеспечения. В рамках сотрудничества компании предложат рынку безопасные инструменты для совместной работы из любой точки мира.

В продуктовой линейке «Мой офис» решения для работы с текстами, электронными таблицами и презентациями, почтовые системы, а также новый продукт – цифровое рабочее пространство Squadus для совместной работы и корпоративного общения.

Решения «Мой офис» созданы специально для совместной работы и помогают работать с документами до 30% быстрее, легко встраиваются в инфраструктуру, имеют развитый SDK и обеспечивают безопасность данных.

Продукты «Мой офис» включены в реестр отечественного ПО, постоянно обновляются и соответствуют требованиям российского законодательства. Приложения ориентированы на коммерческих и государственных заказчиков, сертифицированы на соответствие требованиям по информационной безопасности ФСТЭК, ФСБ, Министерства обороны РФ и могут применяться для работы с конфиденциальной информацией и сведениями, составляющими государственную тайну.

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