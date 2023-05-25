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«К2тех» и «Ланит» заключили соглашение о партнерстве

«К2тех» и «Ланит» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Основная цель сотрудничества заключается в объединении компетенций платформы Lanit Document Management (LDM) как российского интегратора и правообладателя цифровых продуктов с компетенциями «К2тех» в области реализации, продвижения, внедрения и интеграции этих продуктов в свои текущие и новые проекты.

В первую очередь сотрудничество будет развиваться в рамках продвижения предлагаемых решений в финансовой и страховой сфере, а также распространения лучших практик на другие отрасли. К2тех имеет обширный опыт в области автоматизации документооборота: технического, кадрового, договорного, классического делопроизводства и т.д. Экспертиза команды позволяет оказывать полный спектр услуг: от внедрения или модернизации ЕМС-систем до импортозамещения и технической поддержки.

Внедрение платформы LDM для крупных корпоративных заказчиков – это полномасштабный проект, который включает в себя не только развертывание ПО на сервере заказчика, но и целый комплекс мероприятий: аудит существующих систем и бизнес-процессов, подбор готовых решений, интеграция решений в имеющиеся системы, персонализация интерфейсов и многое другое.

«Платформа LDM обладает целой линейкой сильных промышленных импортонезависимых продуктов для крупных компаний ТЭК, финансового и государственного секторов, агропромышленного комплекса и других», – отметил директор по продвижению ЕСМ-систем «К2тех» Алексей Пестерев. – Сильные стороны нашего нового партнера видим в глубокой отраслевой экспертизе, а также в уникальности некоторых решений, которых больше нет у российских вендоров».

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