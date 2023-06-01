Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2023 года

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Федеральное законодательство

Федеральный закон от 29 мая 2023 г. №197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Подписан закон, устанавливающий требования к дорожным камерам и иным техсредствам для фиксации нарушения ПДД. В частности, они должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке, а также обеспечивать фиксацию всех нарушений в зоне своего обзора.

Урегулированы вопросы принятия решения о размещении камер на дорогах. Информация об их размещении будет общедоступной. Ознакомиться с координатами установки камер можно будет на сайте МВД.

Фиксация нарушений ПДД камерами, которые не отвечают установленным требованиям, и передача полученной с их помощью информации в уполномоченные органы не допускаются. Если нарушение все же зафиксировано, то полученная с помощью таких средств фиксации информация не будет использоваться для привлечения водителей к административной ответственности.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2023 г. №815 «Об утверждении перечня случаев, при которых аутентификация с использованием информационных систем организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, не допускается, и перечня случаев, при которых допускается использование биометрических персональных данных, согласие физического лица на обработку которых подписано простой электронной подписью, правом создания (замены) и выдачи ключа которой в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области использования электронных подписей, обладает организация, осуществляющая аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц»

Утверждены перечни случаев, когда: не допускается аутентификация с использованием информсистем организаций, осуществляющих ее на основе биометрических данных физлиц; допускается использование биометрических данных, согласие на обработку которых подписано простой электронной подписью, правом создания (замены) и выдачи ключа которой обладает осуществляющая аутентификацию организация.

Так, запрет на аутентификацию по биометрии действует, в частности, при проведении вступительных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации в образовательной организации; при дистанционном наблюдении за здоровьем пациента с применением телемедицины; при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Использовать биометрию можно в том числе в случае безналичных расчетов в сумме не более 5 тыс. руб., включая НДС; аутентификации клиента-физлица организациями финансового рынка при его личном обслуживании при условии, что такой клиент ранее был идентифицирован этой организацией; аутентификации физлица при взаимодействии с помощью телефонной связи (использовании контакт-центров).

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г. и действует до 1 июня 2029 г.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2023 г. №762 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства»

Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства содержит сведения, представленные заказчиками комплексных научно-технических проектов и их участниками.

Указан состав сведений и документов, размещаемых в информационной системе. Она состоит из 9 подсистем. Оператором информационной системы является Минсельхоз. Он обеспечивает ее развитие и эксплуатацию.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2023 г. №757 «О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с оператором связи, владельцем сервиса размещения объявлений, а также об ограничении и возобновлении доступа к сервису размещения объявлений и информирования о таком ограничении»

Регламентирован порядок взаимодействия Роскомнадзора с оператором связи, владельцем сервиса размещения объявлений.

Определены правила ограничения и возобновления доступа к сервису размещения объявлений и порядок информирования об этом.

Постановление действует в течение 6 лет со дня вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2023 г. №755 «О перечне документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем сервиса размещения объявлений, указанным в части 1 статьи 10.7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», требований частей 7 и 8 статьи 10.7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также о форме и порядке направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, таких документов»

С 1 марта 2023 г. владельцами сервиса размещения объявлений могут выступать только россияне, не имеющие другого гражданства, или российские компании.

Утвержден перечень документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем сервиса этих требований. Установлены правила предоставления таких документов.

Постановление действует в течение 6 лет со дня вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2023 г. №756 «О внесении изменения в приложение к Положению о федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера»

В перечень информации, размещаемой во ФГИС сведений санитарно-эпидемиологического характера, дополнительно включены значения биохимических исследований и общего анализа крови человека. Указаны поставщики информации.

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2023 г. №742 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с размещением контента обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации в эфире версий поясного вещания телеканала «Общественное телевидение России» и доведением его до телезрителей»

Определена дата размещения на едином портале бюджетной системы сведений о субсидии АНО «Общественное телевидение России» – не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона о федеральном бюджете (поправок к нему).

Соглашение о выделении средств должно содержать в том числе план мероприятий по достижению результата предоставления субсидии. Уточнены виды направляемой получателем отчетности.

Предусмотрен мониторинг достижения результата предоставления субсидии. Его проводит Минцифры.

Определен порядок расчета размера средств, подлежащих возврату в случае недостижения значения результата предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2023 г. №730 «О внесении изменения в пункт 9.2 Правил использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Если нормативными актами предусмотрено полномочие оператора единой системы идентификации и аутентификации обрабатывать сведения из государственных и муниципальных информсистем, актуальность и достоверность таких сведений может обеспечиваться с использованием информации из единого федерального регистра, содержащего сведения о населении России.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2023 г. №727 «О внесении изменения в пункт 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Расширен перечень сведений в отношении образовательных программ, информация о которых размещается на сайте образовательной организации. Нужно будет указывать данные о наличии или об отсутствии госаккредитации образовательной деятельности по реализуемым программам, за исключением программ дошкольного образования, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ, реализуемых в соответствии с ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профобучения.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2023 г. №707 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий, и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Правительство скорректировало льготную кредитную программу реализации проектов цифровой трансформации.

Отменено требование о соответствии ИТ-компании, претендующей на получение кредита, условиям для применения налоговых льгот. Льготный кредит по ставке не более 3% годовых предоставляется при условии разработки или модификации программных продуктов, программного обеспечения, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий. Кредитные средства можно направлять на стимулирующие выплаты, входящие в расчет фонда зарплаты.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2023 г. №700 «О внесении изменения в подпункт «м» пункта 4 Положения о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания»

Скорректировано одно из требований к лицензиату. При распространении материалов, произведенных и (или) распространенных иноагентом, нужно будет указывать, что они произведены и (или) распространены иноагентом.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 мая 2023 г. №ЕД-7-14/297@ «Об утверждении состава сведений о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью, а также формата представления указанных сведений и порядка их представления в банки, сообщившие информацию о счетах, вкладах (депозитах) физического лица в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме»

Налоговые органы должны направлять в банки, сообщившие о счетах (вкладах) физлиц, информацию о снятии граждан с налогового учета в связи со смертью. Кредитные организации обязаны на основании полученных сведений прекратить перечислять и выдавать деньги со счета или вклада клиента.

В связи с этим ФНС утвердила состав сведений и формат, порядок их представления в банки.

Приказ вступает в силу с 18 мая 2023 г..

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 12 мая 2023 г. «Как подтвердить аккредитацию ИТ-компании»

Для подтверждения госаккредитации ИТ-компании должны заполнить новую форму на Госуслугах и подать заявление до 1 июня 2023 г. Перед заполнением формы нужно: проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подать его; актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации; убедиться, что уровень средней зарплаты в компании выше, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована.

Даны рекомендации по заполнению формы. Указаны исключения. Заявления будут проверять до 1 июля, до 21 июля будет вынесено итоговое решение. При обнаружении несоответствия компании уведомят об этом. Первые результаты компании получат до 10 июня, чтобы при необходимости обновить данные в заявлении.

Методические рекомендации по внесению сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 3 мая 2023 г.)

Урегулированы вопросы внесения в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными организациями, расположенными в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В частности, установлено, что для внесения сведений потребуется квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Руководители образовательных организаций могут оформить его через представительства Федерального казначейства, а уполномоченные сотрудники – в любом аккредитованном Минцифры удостоверяющем центре.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2023 г. №09-7461-2023-40

Поставщиками обезличенных данных о значениях биохимических исследований и общего анализа крови человека в ФГИС сведений санитарно-эпидемиологического характера являются организации, осуществляющие клинико-диагностические лабораторные исследования, в том числе медорганизации, лицензия которых предусматривает клиническую лабораторную диагностику.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 мая 2023 г. №450 «О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. №55 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации»

Минцифры утвердило перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается в рамках аккредитации: удостоверяющих центров; доверенных третьих сторон.

Утрачивает силу перечень актов с обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 2 мая 2023 г. №08-37170 «О результатах рассмотрения обращения»

Роскомнадзор сообщил: по каким правонарушениям могут быть возбуждены дела без проведения контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом; в каких случаях протокол допускается составлять без дополнительных требований применительно к поводу возбуждения дела.