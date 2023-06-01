«Росэлектроника» и «Автодор – платные дороги» договорились о сотрудничестве в области создания цифровой инфраструктуры на дорогах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и «Автодор – платные дороги» объединят усилия в области проектирования и создания информационных систем и программно-аппаратных комплексов для повышения качества дорожной инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Владимир Кабанов и генеральный директор компании «Автодор – платные дороги» Дмитрий Климов в присутствии председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко.

Стороны договорились о развитии сотрудничества и совместной реализации проектов, направленных на цифровизацию, повышение комфорта и безопасности дорожной инфраструктуры.

«Убежден в большом потенциале нашего взаимодействия, поскольку цифровизация сегодня – одно их ключевых направлений развития современных скоростных дорог. Прежде всего, партнерство направлено на разработку отечественных перспективных продуктов по мировым стандартам», – сказал генеральный директор компании «Автодор – платные дороги» Дмитрий Климов.

Документ предусматривает разработку, производство и внедрение отечественных решений для обеспечения проезда, вычислительных и телекоммуникационных технологий, систем фотовидеофиксации правонарушений, оборудования профессиональной цифровой подвижной радиосвязи для обеспечения экстренных вызовов, а также аппаратно-программного комплекса с функциями прогнозирования и информирования о дорожной обстановке.

«Предприятия холдинга имеют широкий спектр компетенций в области реализации комплексных инфраструктурных проектов. Использование отечественных разработок позволяет создать доверенную и технологически независимую инфраструктуру, что на сегодняшний день является одним из важнейших аспектов безопасности и залогом дальнейшего развития дорожного хозяйства страны», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Владимир Кабанов.