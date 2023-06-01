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Т1: в России замещены лишь 47% зарубежных СRM-систем

Первый заместитель генерального директора холдинга Т1 Кирилл Булгаков оценил текущее состоянии CRM-рынка и отметил рост интереса к системам учета со стороны крупнейших компаний в строительстве (50%), транспорте и логистике (50%), металлургии (47%), химической и нефтехимической (33%), а также нефтегазовой (27%) промышленностях. При этом остаются достаточно большие возможности для импортозамещения — лишь 47% от общего числа необходимых решений предложены российскими вендорами.

Кратный рост наблюдается и на российском рынке автоматизации промышленных процессов ERP. Так, в реестре отечественного ПО в начале прошлого года было зарегистрировано 84 системы, сейчас их количество увеличилось практически в 3 раза и приблизилось к отметке 250 единиц.

«Если мы говорим о внедрениях подобных систем, заметна положительная динамика в сторону импортозамещения. В 2022 г. 59% топ-компаний в 12 основных отраслях внедрили ERP, при этом 46% из них — отечественные решения. В этом году количество внедрений увеличилось на 7%, а частота использования платформ российских вендоров — на 10%. Это связано не только с уходом иностранных компаний, но и тем, что наши решения стали намного качественнее, а культура разработки вышла на новый уровень в области как совершенствования подходов, так и использования новейших инструментов и технологий», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора холдинга Т1.

Помимо этого, Булгаков выделил наиболее популярные среди ИТ-компаний «сквозные» цифровые технологии. По данным Т1, искусственный интеллект внедрили 30% игроков отечественного рынка, интернет вещей — 24%, а другие технологии «умного» производства нашли применение у 21% представителей крупного бизнеса.

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