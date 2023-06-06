«Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года

Компания «Импульс телеком» продолжила свое развитие, демонстрируя значительный рост в таких направлениях как СХД и комплектующие (рост по выручке на 58%), телефония (44%), торговое и банковское оборудование (33%) и другие. В 2022 г. «Импульс телеком» смог проработать переориентацию на отечественного производителя, расширив свой ассортимент продукции и привлекая новых заказчиков.

Экономические преобразования февраля-апреля 2022 г. повлияли на первоначальные планы «Импульс телекома», однако благодаря грамотному адаптивному управлению и оперативным действиям удалось быстро преодолеть шоковое состояние. Устройства зарубежных производителей были заменены на импортозамещающие российские аналоги, что позволило продолжать решение бизнес-задач заказчиков без простоев и масштабироваться в дальнейшем.

«Импульс телеком» продолжил формирование новых взаимоотношений с компаниями в разных отраслях, включая ритейл, гражданскую авиацию, строительство, производство и сельское хозяйство, фармацевтику, информационные технологии, страхование и другие направления.

Новыми вендорами, вошедшими в список ведущих партнеров «Импульс телекома», стали производители, представляющие бренды: Hiper, Ippon, Hiden, Scat, Cactus, System Electric, «Гравитон» и другие. В течение года компания провела несколько мероприятий по увеличению лояльности и развитию партнерских отношений для своих заказчиков вместе с новыми партнерами.

Компания продолжает расширять свою деятельность за счет разработки новых направлений. «Импульс телеком» получает статус авторизованного сервисного центра компьютерной техники «Тесла» белорусского производителя «БелЭВМ» на территории РФ и открывает авторизованный сервисный центр, который оказывает услуги по ремонту и технической поддержке бренда «Тесла». Таким образом, клиенты компании смогут получать обслуживание и ремонт своих устройств «Тесла».

Еще одна новая сфера деятельности компании – продажа упаковочных решений. «Импульс телеком» проработал актуальные запросы и сделал заказчикам соответствующие предложения. Сегодня «Импульс телеком» взаимодействует с заводами-изготовителями упаковочного материала в России и СНГ, что позволяет упростить процесс закупки и сократить время на поиск необходимых позиций для проектов.

В 2022 финансовом году «Импульс телеком» продолжил наращивать продажи оборудования под собственными брендами. Это производство SFP-модулей MlaxLink, устройств, которые позволяют управлять сетью и передавать данные между разными устройствами, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Кроме того, компания разрабатывает и производит компьютерное оборудование Im’PC.

Импульс телеком готовится к новым вызовам и планирует продолжать свое развитие в следующем финансовом году.