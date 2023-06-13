«Инфосистемы джет» и «Dатару» стали партнерами

ИТ-компания «Инфосистемы джет» стала партнером «Dатару», российского производителя серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений.

Партнерство «Инфосистемы джет» и «Dатару» позволит российским компаниям выстраивать корпоративную ИТ-инфраструктуру, используя отечественное оборудование для высоконагруженных систем и приложений. Заказчики «Инфосистемы джет» получат доступ к серверам, в том числе подходящим для решения задач виртуализации и периферийных вычислений, программно-аппаратным комплексам, сетевому оборудованию и системам хранения данных.

Производитель гарантирует технологическую независимость оборудования — продукты «Dатару» могут быть поставлены в сжатые сроки. Техподдержка локализована на территории России.

«Инфосистемы джет» будет проектировать вычислительную инфраструктуру на основе оборудования «Dатару», выполнять его настройку и последующее сопровождение.

«Многие компании задумываются о переходе на технологически независимые решения. Спрос на отечественное оборудование к концу года, по нашим прогнозам, вырастет на 20–25%», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами.

«Инфосистемы джет» и «Dатару» готовы совместно реализовывать комплексные проекты: проектирование целевой ИТ-инфраструктуры, предоставление необходимого оборудования, техническая поддержка», — отметил Владимир Беляевский, директор по развитию «Инфосистемы джет».