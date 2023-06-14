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Директором филиала МТС в Курской области назначен Семен Розенберг

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении директором филиала МТС в Курской области Семена Розенберга.

В обязанности нового руководителя входит общее руководство филиалом МТС в регионе, управление мобильным и фиксированным бизнесом и реализация бизнес-стратегии компании. Основными направлениями станут внедрение инновационных продуктов и услуг, экосистемы цифровых сервисов, облачных технологий, IoT, Big Data, мобильных и фиксированных услуг связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«На территории Курской области сосредоточены ключевые для экономики страны промышленные предприятия, регион широко известен своей продукцией сельского хозяйства, добывающими предприятиями и выработкой электроэнергии. Для успешной работы этих объектов и развития региона необходима качественная связь и передовые цифровые сервисы. Уверен, что большой опыт работы в отрасли позволит Семену решить задачи, актуальные для жителей и бизнеса в условиях цифровых изменений», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

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Семен Розенберг

Семен Розенберг родился в 1980 г. Окончил Московский технологический институт ВТУ, а также Омский государственный аграрный университет им. Столыпина. Начал карьеру в сфере телекоммуникаций в 2008 г. Семен имеет успешный опыт организации и управления каналами продаж, запуска новых телекоммуникационных продуктов и услуг. До прихода в МТС занимал должность директора B2B/B2G одного из филиалов компании Ростелеком.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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