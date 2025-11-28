CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Тендеры Цифровизация ИТ в госсекторе
| Фото: CNews |

Глава департамента конкурентной политики Москвы объяснил, как резко снизить закупочные цены за счет цифровизации и ИИ

Глава департамента конкурентной политики Москвы Кирилл Пуртов оценил затраты на государственный «Портал поставщиков» в 10% от полученной за счет цифровизации и внедрения ИИ экономии. Для поставщиков работа на портале означает «нулевой» вход в работу с государством, а для заказчиков — снижение цен на котировочных сессиях на 14%.

«Портал поставщиков»: цифровизация и экономия

Работа гигантского московского «Портала поставщиков» с объемом закупок в 120 млрд руб. обходится властям всего в незначительный процент от суммы экономии, достигнутой за счет цифровизации закупок и внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил руководитель департамента правительства Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на CNews FORUM 2025. В рамках мероприятия команда портала получила награду в номинации «Цифровизация закупок: портал года».

«Мы контрактуем порядка 60 млрд руб. ежегодно на "Портале поставщиков". Расходы на всю инфраструктуру составляют менее 10% от той экономии, которую мы получаем. 90% тех, кто работает на портале — это малый и средний бизнес. Ежедневно мы контрактуем от 1,5 тыс. до 2 тыс. сделок. Это колоссальный показатель по стране», — заявил Кирилл Пуртов.

purtov_700.jpg
Кирилл Пуртов рассказал о результатах работы "Портала поставщиков" на CNews FORUM

Основная форма взаимодействия с поставщиками — котировочные сессии. Это мини-аукционы, в рамках которых и участники, и поставщики конкурируют между собой только в цене. Договоры заключаются в электронной форме, акты выполненных работ и поставки формируются также электронном виде. Среднее число участников котировочных сессий — семь предпринимателей. Снижение котировочных цен — 14%, отметил Пуртов.

«Если взять объем закупок, который осуществляется на портале, в 2024 г. это 120 млрд руб., то такая экономия полностью позволяет оправдывать затраты на этот ресурс», — заявил Пуртов. Для сравнения, в 2021 г. объем закупок составлял всего 84 млрд руб.

Глава департамента не назвал сумму экономии. В его презентации к выступлению на CNews FORUM говорится, что, например, в I полугодии 2025 г. было проведено 2,5 тыс. только совсметных котировочных сессиий на 1,3 млрд руб., по которым была достигнута экономия в 0,5 млрд.

Что такое «Портал поставщиков»

По словам Пуртова, информатизация госсектора — это основной ключ к повышению прозводительности труда, сокращению затрат на госуправление и бюджетных расходов. Госзакупки — это яркий пример, когда можно создать отличное поле для конкуренции, которая будет обеспечивать экономию и повышать качество товаров.

«Портал поставщиков» развивается уже более 12 лет. Органы власти, городские заказчики могут приобретать товары стоимостью до 5 млн руб., или получать услуги стоимостью до 3 млн руб. В полностью электронной среде все действия осуществляются без применения бумажных технологий.

Один из инструментов портала — это чат-бот, который анализирует действия предпринимателей и подсказывает им следующие шаги. Одна из популярных его функций — организация участия в нескольких торгах по заданным параметрам. Уже через два месяца после запуска портал вышел на уровень торгов с помощью бота — 2 млрд рублей.

На портале зарегистрировано 385 тыс. поставщиков, по итогам 2025 г. ожидается, что их число достигнет 400 тыс.

untitled_slide_700.jpg
Снижение цен на котировочных сессиях портала достигло 14% на фоне цифровизации и внедрения ИИ. Презентация Пуртова на CNews FORUM

На портале нет дополнительных условий для участия в торгах, не надо платить обеспечение, не надо заполнять сложные заявки, нет никаких ограничений для доступа. Все, что предприниматель должен уметь и знать — это как осуществить поставку товара. Также ему понадобятся компьютер и усиленная квалифицированная подпись.

Бесконтактная конкуренция

По словам Пуртова, в рамках работы на портале профессиональный поставщик или начинающий предприниматель могут бесшовно начать работать с государством. В процессе выполнения контракта стороны могут так никогда и не встретиться, говорит Пуртов. Такая форма взаимодействия позволяет добиваться отличных результатов в плане конкуренции.

Даже начинающий предприниматель может в режиме онлайн пройти полностью торговую процедуру, заключить контракт, подписать акт выполненных работ. Цифровизация исключает ошибки в будущем, неправильные транзакции, препятствует участию не в тех торгах.

«Сегодня мы работаем стабильно, полностью заместили все программное обеспечение, и уже не просто в режиме обкатки, а профессиональной эксплуатации продолжаем работать», — говорит Пуртов. На портале уже зарегистрированы 385 тыс. поставщиков из всех регионов страны, а также 60 тыс. заказчиков из 43 регионов.

untitled_slide_700_2.jpg

Количество заказчиков "Портала поставщиков" в 2025 г. увеличится до 61 тыс. Презентация Пуртова на CNews FORUM

Глава департамента сравнил продвижение товаров в каталоге на государственном «Портале поставщиков» с тем, как это происходит на Ozon и Wildberries. Работа с государством строится не только по принципу того, на что есть заказ, но и по принципу «предложения».

«Нам удалось создать внутри сложный механизм. Портал — это комбинация закупочного и бюджетного законодательства, это контроль лимитов расходных обязательств, обязательная сертификация, интеграция с федеральными ресурсами, банковскими системами. Это возможность подбора товара по характеристикам, легкий способ включения товаров в каталог и витрину. Все это обеспечивает равноправный конкурентный доступ участников госзаказа к госзакупкам», — заявил Пуртов.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации
Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой
Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM
«CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис» «CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис»
Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов» Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов»
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С: 1С более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С: более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии
Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис» Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»
Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная
Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO» Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»
Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными
В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду. В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду.
Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки
Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager. Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager.
Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies
Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных
Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье» Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье»
Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации
Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve
Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам
Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М» Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М»
Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место
Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services
Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software
Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов
Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра» Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»
В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов
Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech
Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант
Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Екатерина Струкова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

«Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще