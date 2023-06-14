«Т1» и управляющая компания аэропорта Пулково договорились о развитии информационных систем

Входящая в холдинг «Т1» компания «Т1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение о долгосрочном взаимодействии в области развития и повышения безопасности информационных систем аэропорта Пулково было подписано в ходе ПМЭФ-2023.

Компании договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения программного обеспечения и сетевых технологий, а также развития облачных сервисов. Также стороны заявили о кооперации по вопросам развития инженерной инфраструктуры и центров обработки данных.

«Т1 Cloud» выступает доверенным партнером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» по направлению развития облачной инфраструктуры. Защищенность и надежность нашей облачной инфраструктуры позволяют заказчику вести удаленную разработку решений, в том числе таких критически важных, как системы диспетчеризации воздушных судов. Наше соглашение является долгосрочным. В течение года мы планируем реализовать с партнером проекты по переводу сред разработки на импортонезависимую облачную платформу, управление которой осуществляется через единый интерфейс управления, разработанный на базе российского программного обеспечения», – отметил Антон Степанов, генеральный директор «T1 Cloud».

«Аэропорт Пулково активно реализует масштабную цифровую трансформацию, внедряя передовые решения, которые позволяют повысить эффективность управления ресурсами предприятия. Наша компания заинтересована в развитии партнерских взаимоотношений и сотрудничества с «T1 Cloud» в области информационной безопасности, разработки программного обеспечения и облачных сервисов», – отметил Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.