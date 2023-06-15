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Холдинг «T1» и SR Space организуют частный запуск ракеты в космос

Холдинг «Т1» и российская космическая компания SR Space осуществят первый в России частный запуск ракеты в космос. Компании подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных и аэрокосмических технологий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Космический запуск — это пилотная инициатива созданного внутри холдинга «Т1» кластера «Т1.аэро». Одной из главных задач кластера является развитие технологий в сфере космических разработок. Полученные в ходе полёта данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них.

В ходе запуска, запланированного на конец текущего года, ракета пересечёт линию Кармана (100 км над уровнем моря). Во время полёта будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Эксперимент по передаче информации с помощью технологии интернета вещей (IoT) на БПЛА позволит проверить возможности по управлению беспилотниками с использованием космической инфраструктуры.

В рамках проекта компания SR Space отвечает за общее проектирование, инженерно-конструкторские работы, создание наземной инфраструктуры для запуска и эксплуатацию ракет.

Для подготовки полета и последующей обработки полученных данных будет задействована экспертиза холдинга «Т1». В частности, система инженерного анализа САЕ используется для моделирования аэродинамических и тепловых нагрузок, действующих на ракету на всей траектории полета, как до полета, так и для обсчета по результатам. Применение вычислительных мощностей «T1 Cloud» ускорит проведение сложнейших трехмерных аэродинамических и тепловых расчетов.

Ожидается, что регулярность запусков после выхода проекта на промышленную стадию может составлять до одного раза в неделю. В будущем это может стать новым стандартом в сегменте коммерческой доставки грузов в космос, считают представители компаний.

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