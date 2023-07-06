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Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине

Комиссия по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), функционирующая на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта, создает рабочую группу по вопросам этики искусственного интеллекта в медицинской̆ сфере. Такое решение было принято на собрании уполномоченных по этике ИИ и подписантов кодекса.

Андрей Незнамов, председатель Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, сказал: «Считаем правильным и своевременным создание отдельной рабочей группы, чья работа будет посвящена вопросам этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта в области медицины. Эта сфера применения ИИ одновременно и одна из наиболее деликатных, и одна из самых быстроразвивающихся и перспективных с точки зрения влияния на качество жизни».

Также решением собрания в состав Национальной комиссии по этике в сфере ИИ были приняты три новых участника: сооснователь информационной службы MeDiCase, резидент «МТП Ньюдиамед» Андрей Воробьев, руководитель направления ML в Globus IT Илья Померанцев, руководитель Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Анастасия Углева.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта разработан в 2021 г. и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Национального центра ИИ при Правительстве РФ. Одними из первых документ подписали «Сбер», «Яндекс», VK, «Газпром нефть» и РФПИ, а также другие ведущие компании и учреждения. На сегодняшний день кодекс подписали 187 представителей бизнеса, компаний-разработчиков, научного сообщества, некоммерческих организаций.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний-участниц на глобальном технологическом рынке. Среди участников альянса — «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», VK, РФПИ, «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет».

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