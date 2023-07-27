Tegrus и «Dатару» стали партнерами

Tegrus, российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, и «Dатару», отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, заключили партнерское соглашение.

Партнерский статус позволит Tegrus реализовывать инфраструктурные проекты на базе импортонезависимой линейки продуктов «Dатару» для высоконагруженных систем и приложений. Заказчикам Tegrus открывается доступ к СХД, серверному и сетевому оборудованию, а также программно-аппаратным комплексам для решения задач виртуализации, периферийных вычислений, видеоаналитики.

Производство «Daтару» локализовано в России — компания обеспечивает поставки и сервисную поддержку. Опыт и техническая экспертиза Tegrus и «Daтару» позволят проводить аудит инфраструктуры заказчиков и разрабатывать для них совместные ИТ-решения под ключ.

«Мы рады пополнить свой продуктовый портфель технологически качественным и инновационным оборудованием от надежного вендора. Уверен, что наше сотрудничество с Dатару будет насыщенным и продуктивным и в ближайшей перспективе существенно ускорит переход заказчиков на использование отечественных решений», — сказал Ален Шарафатдинов, директор по закупкам Tegrus.

«Tegrus зарекомендовал себя как надежный партнер, который всегда высоко оценивался производителями ИТ-оборудования с мировым именем. Интегратор сотрудничает с клиентами из почти всех отраслей экономики. Благодаря партнерству с Tegrus мы сможем расширить наше присутствие на российском рынке и удовлетворить растущий спрос на технологически независимую базовую ИТ-инфраструктуру», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».