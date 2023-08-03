Команда из SAS присоединилась к Axenix

Компания Axenix объявляет о создании Центра развития аналитических продуктов в рамках практики «Прикладной искусственный интеллект». Новое подразделение насчитывает 30 человек, ядро команды сформировано из сотрудников, ранее работавших в российском офисе международной компании SAS, лидере глобального рынка аналитических инноваций. Подразделение возглавил Илья Катчан, ранее — директор по работе с государственными компаниями SAS Россия/СНГ. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«На рынке сегодня возник колоссальный дефицит отечественных решений в области аналитики. В этих условиях Axenix инвестирует в создание и развитие аналитических продуктов. Они позволят предложить нашим клиентам удобные инструменты для работы с данными и технологиями искусственного интеллекта», — сказал Илья Катчан, руководитель Центра развития аналитических продуктов Axenix.

Новое подразделение усилит развитие ключевых продуктовых решений Axenix — платформы интегрированного планирования In.Plan и универсальной цифровой платформы для финансового рынка СКОРАКС. Отдельным самостоятельным направлением работы станет разработка и последующее развитие новых продуктов Axenix для работы с данными, в том числе инструмента подготовки данных в режиме самообслуживания (self-service data preparation).

Илья Катчан

Ключевой задачей по развитию платформы In.Plan станет создание набора компонентов AI Toolkit, который позволит эффективно встроить и применять алгоритмы искусственного интеллекта на всех этапах интегрированного планирования. AI Toolkit упростит разработку и внедрение алгоритмов продвинутой аналитики, в том числе с использованием low/no code, обеспечит прозрачное управление жизненным циклом моделей машинного обучения, а также позволит существенно сократить время вывода моделей и алгоритмов в промышленную эксплуатацию.

Другая не менее важная задача по развитию функционала In.Plan будет связана с разработкой интеграционного модуля, который предоставит расширенные возможности трансформации и проверки данных и поддержит управление интеграционными процессами.

В рамках развития функционала СКОРАКС команда Центра разработает конструктор риск-правил на базе принципов low-code для системы принятия решений и модуль управления моделями машинного обучения. Платформа с расширенным функционалом позволит предложить компаниям финансовой отрасли end-to-end решение для задач создания и импортозамещения банковских кредитных конвейеров, систем андеррайтинга и скоринга в страховых компаниях, а также аналогичных систем в лизинговых и факторинговых компаниях.

«Наша команда имеет кросс-отраслевой опыт работы как с продуктами SAS, так и успешный опыт продуктовой разработки, полученный уже в российских компаниях с использованием импортонезависимых технологий. Это позволит нам разработать инновационные аналитические инструменты для корпоративного сегмента, позволяющие оперативно заместить такие решения, как SAS Real-Time Decision Manager, SAS Intelligent Decisioning, SAS Enterprise Guide, SAS Model Manager или аналогичные решения других зарубежных вендоров. Мы хорошо понимаем, что нужно российским заказчикам, и реализуем передовые глобальные подходы в применении к потребностям отечественного бизнеса», — отметил Михаил Александров, технический руководитель Центра развития аналитических продуктов Axenix.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.