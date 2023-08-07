CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры
|

Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграла конкурс на поставку автоматизированных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для проведения русловых изысканий на реках и водохранилищах. Комплексы будут поставлены в бассейновые администрации, подведомственные Росморречфлоту: пять комплектов оборудования направят в ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Хабаровске, два – в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в Иркутске и один – в адрес Администрации «Обь-Иртышводпуть» в Омске.

АПИК предназначен для определения рельефа русла судоходных рек. Актуальные данные будут регулярно вноситься в электронные навигационные карты, что повысит безопасность речной навигации. В состав программно-аппаратного комплекса входят комплект оборудования СНС ГЛОНАСС для определения местоположения судна, однолучевой гидрографический эхолот, программный комплекс сбора и обработки навигационно-гидрографической информации, коммуникационный сервер и защищенный ноутбук.

Оборудование обеспечит отображение данных гидрографических работ на отчетных планшетах русловых съемок на бумажной основе и в виде цифровых данных для изготовления электронных навигационных карт, а также отображение результатов создания геодезической сети и топографической съемки заданных береговых объектов.

«Данный комплекс – наша собственная разработка. Речь идет не только об аппаратном обеспечении, но и о программном. Промеры с помощью многолучевого эхолота позволят повысить точность измерений, что поспособствует прокладке новых, более оптимальных и безопасных маршрутов для судоходства», - сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сколько стоит импортонезависимость в телекоме? Власти выделили миллиарды на разработку суверенных базовых станций

Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам

Oracle довели до банкротства в России

Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты

По воле властей миллион россиян может остаться без сотовой связи в ближайшие недели

Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще