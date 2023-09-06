Axenix усилила практику интегрированного планирования

Компания Axenix объявляет о создании направления интегрированного планирования и управления цепями поставок в портфеле своих услуг по стратегическому консалтингу. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Направление возглавил Денис Шульга – эксперт в сфере логистики, управления цепями поставок, операционного и антикризисного управления. У Дениса более 20 лет опыта работы в компаниях-лидерах сектора FMCG, ритейла, электронной коммерции, агропромышленного комплекса. До прихода в Axenix Денис Шульга работал директором по логистике Х5 Retail Group, «Яндекс маркета» и «Юнимилк», отвечал за операционную деятельность компании «Русский алкоголь».

В Axenix Денис Шульга будет заниматься стратегическим и управленческим консалтингом в области управления цепями поставок и интегрированного планирования. Также Денис возглавит экспертный совет по развитию платформы In.Plan, перед которым стоят задачи усилить методологии с точки зрения бизнес-процессов и ценностное предложение для заказчиков.

«Новое направление, возглавляемое Денисом Шульгой, как и создание экспертного совета, усилит Axenix в части стратегического и управленческого консалтинга. Это поможет нам предлагать заказчикам лучшие практики планирования и управления цепями поставок, исходя из их ценности для бизнеса и решения ключевых задач», – отметил Степан Нестеров, управляющий директор по продукту In.Plan в компании Axenix.

«У Axenix сегодня самая профессиональная команда интегрированного планирования и управления цепями поставок, обладающая многолетним опытом внедрения международных решений, глубокой технической и отраслевой экспертизой. Разработанная компанией платформа In.Plan – наиболее функциональная и перспективная система на российском рынке решений планирования с точки зрения архитектуры, возможностей и дальнейшего развития. Надеюсь, мой опыт управления логистикой, оптимизации и автоматизации цепочек поставок, стратегической трансформации бизнеса поможет Axenix усилить позиции In.Plan на рынке и предлагать заказчикам наиболее эффективные стратегии интегрированного планирования и операционного управления», – сказал Денис Шульга, руководитель направления стратегического консалтинга практики «Интегрированное планирование» в Axenix.

Ранее к Axenix присоединились команды SAP по управлению производством и цепями поставок и SAS по развитию аналитических продуктов.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.