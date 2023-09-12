«Аскон» объявила о запуске программы поддержки инженерных стартапов

Разработчик программного обеспечения «Аскон» запускает программу поддержки инженерных стартапов. Команды и индивидуальные разработчики смогут бесплатно получить профессиональное программное обеспечение для проектирования — систему «Компас-3D» с отраслевыми САПР-приложениями.

О старте программы было объявлено на Восточном экономическом форуме. Одним из первых ее участников стала компания iCross из Владивостока, разрабатывающая технические средства реабилитации нового поколения.

Используя цифровые инструменты проектирования, молодые команды будут быстрее проходить путь от инженерной идеи до прототипа и готового изделия — создавать электронную модель, разрабатывать рабочую конструкторскую документацию с чертежами и спецификациями, готовит модель для печати на 3D-принтере.

Участникам программы предоставляются годовые лицензии «Компас-3D» для 5 рабочих мест: в первый год бесплатно, во второй — бесплатно или со скидкой 80%, далее условия рассматриваются индивидуально в зависимости от выручки и активности стартапа в сообществе пользователей ПО «Аскон». Максимальный период участия в программе составляет 5 лет.

Получить поддержку могут стартапы, ориентированные на рынок, с выручкой не более 10 млн руб. в год и не старше 5 лет.

«Чтобы через несколько лет увидеть новых звёзд инжиниринга, услышать новые имена компаний-лидеров, нужно сегодня вовлекать в инженерное предпринимательство талантливых специалистов. Своей программой мы хотим поддержать их, с самого начала заложив крепкую инструментальную базу. Работать в лицензионной системе проектирования современной версии с технической поддержкой — теперь такая возможность есть и у стартапов», — сказал Дмитрий Гинда, директор по маркетингу «Аскон-системы проектирования».