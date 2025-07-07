Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС

«Ростелеком» готовится уйти с армянского рынка. Его местная «дочка» GNC-Alfa может быть продана владельцам сотового оператора «Вива-Армения», ранее принадлежавшего МТС. Сумма сделки может составить $40 млн.

Продажа армянской «дочки» МТС

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) выдала разрешение на покупку местной «дочки» «Ростелекома» компании GNC-Alfa.

Как говорится в сообщении ведомства, покупателем 100% доли в данном активе может стать сотовый оператор «Вива-Армения», ранее принадлежавший другой российской телекоммуникационной компании - МТС («Мобильные Телесистемы»).

По словам замгендиректора GNC-Alfa Бориса Демирханяна, озвученным в интервью армянскому изданию «Медиахаб», сумма сделки может составить $40 млн. В «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Как «Ростелеком» пытался выйти из Армении

«Ростелеком» вышел на рынок Армении в 2012 г., приобретя за $22 млн 75% акций GNC-Alfa. Впоследствии «Ростелеком» довел свою долю в компании до 100%. GNC-Alfa является магистральным оператором связи, кроме того компания оказывает услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) и IP-телевидения под брендом Ovio.

«Ростелеком» Армянская «дочка» « Ростелекома » может быть продана владельцам оператора «Вива-Армения», ранее принадлежавшего МТС

Переговоры о продаже GNC-Alfa «Ростелеком» начал еще в 2017 г. Тогда потенциальными покупателями были армянские «дочки» других российских телекоммуникационных компаний - группы Veon (владела российским «Вымпелкомом», работающим под брендом «Билайн») и МТС. Однако сделки не состоялись, а МТС и Veon ушли с армянского рынка.

В 2021 г. переговоры о продаже GNC-Alfa велись со структурами «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну (владелец группы «Ташир»).

КРОУ выдавала разрешение на покупку GNC-Alfa кипрским оффшором Molitro Holdings, на 60% принадлежащим российскому гражданину Арману Унаияну, на 40% - ЭСА.

Унаиян и Карапетян также входят в число совладельцев армянского оператора фиксированной и мобильной связи Ucom, но эта сделка также не состоялась. Недавно власти Армении поместили Карапетяна под арест.

Новые владельцы армянской «дочки» МТС

МТС пришла на рынок Армении в 2007 г., приобретя местного сотового оператора «К-Телеком» (работал под торговой маркой Vivacell). После сделки компания перешла на работу под бренд «Вива-МТС». В 2023 г. МТС покинула рынок Армении.

Сумма сделки по продаже «К-Телеком» составила $209 млн. Покупателем стал кипрский оффшор Fedilco Group. Его владельцами являются предприниматели Чже Чжан (Zhe Zhang) и российский бизнесмен Константин Соколов. После сделки Fedilco Group безвозмездно передала властям Армении 20% своих акций. А «Вива-МТС» стала работать под брендом «Вива-Армения».

Как объясняет Борис Демирханян, у «Вива МТС» нет фиксированной связи, а у GNC-Alfa нет мобильной связи. В то же время в мире телекоммуникационная отрасль развивается в сторону конвергенции, данная сделка будет выгодна как с точки зрения сектора, так и обоих компаний, добавил Демирханян.