Холдинг «ТАГРАС» переходит на ОС Astra Linux

Группа компаний «Астра» и холдинг «ТАГРАС» заключили соглашение о сотрудничестве с целью повышения уровня цифровизации и импортозамещения специализированных коммерческих сервисов и платформ нефтесервисной корпорации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Технологическое партнерство предусматривает адаптацию стека ПО ГК «Астра» для обеспечения задач цифровизации, специализированных коммерческих цифровых ресурсов и платформ «ТАГРАС», а также перевод ИТ-инфраструктуры нефтесервисного холдинга на решения отечественного вендора. Стороны планируют обмениваться опытом и знаниями, совместно участвовать в конференциях, совещаниях, круглых столах, презентациях, выставках и других мероприятиях, связанных с разработкой и использованием российского программного обеспечения. Чтобы сотрудники могли воспользоваться всеми преимуществами операционной системы и других продуктов вендора, ГК «Астра» будет проводить консультации и обучение персонала без отрыва от производства.

«Продукты ГК «Астра» становятся новым индустриальным стандартом не только для предприятий нефтегазовой отрасли, но и промышленного сектора экономики нашей страны. Для нас решения на базе экосистемы Astra Linux — осознанный стратегический выбор в рамках реализации стратегии построения технологического суверенитета. Мы с большим оптимизмом смотрим динамику развития экосистемы решений не только в качестве конечного потребителя и пользователя, но и как партнера, участвующего в развитии линейки продуктов. А в качестве конечного пользователя мы заинтересованы в получении полноценного стека технологий от одного вендора для закрытия наших потребностей», - сказал заместитель генерального директора по организационному развитию и учетным процессам холдинга «ТАГРАС» Дмитрий Кирдин.

«Решения, представленные в нашем продуктовом портфеле, сегодня особенно актуальны для крупных корпораций и различных секторов экономики нашей страны. Партнерство с нефтесервисным холдингом «ТАГРАС» позволит внедрить защищенные и импортонезависимые решения в ИТ-инфраструктуру, комфортно перевести цифровые сервисы на ОС Astra Linux, доработав наши продукты с учетом потребностей и задач заказчика. У нас есть все инструменты для того, чтобы сохранить работоспособность информационных систем на этапе перехода на отечественное ПО, обеспечить непрерывность и стабильность бизнес-процессов. При этом мы предоставляем партнерам не только точечные продукты, но и многофункицональную экосистему, которая может закрыть все потребности компаний самого разного профиля», - отметил директор по работе с ключевыми заказчиками группы компаний «Астра» Андрей Климов.

***

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Холдинг «ТАГРАС» — российская нефтесервисная группа, образованная в 2006 г. В структуру входит восемь дивизионов и 54 предприятия, которые оказывают услуги для компаний нефтегазовой отрасли. В клиентском портфеле дивизионов «ТАГРАС» — более 1500 заказчиков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья; в сервисном портфеле — свыше 1350 товарных позиций и услуг по геологоразведке, бурению, ремонту скважин, интенсификации добычи нефти, капитальному ремонту и строительству, дорожному строительству, транспортному обеспечению, энергетике, информационным технологиям.