CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise

Команда «Мобиус технологии» усиливает экспертизу в области оборудования Hewlett Packard Enterprise: в августе 2023 г. на должность ведущего инженера этого направления пришел Михаил Медведев. Он возглавит проекты, связанные с поддержкой, диагностикой, сервисным обслуживанием инфраструктуры, включающей решения от Hewlett Packard Enterprise и других производителей.

Михаил с 2003 по 2014 гг. работал в компании HP, а после ее разделения на HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise, произошедшего в 2015 г., работал в Hewlett Packard Enterprise на разных позициях до 2022 г. Он прошел путь от инженера сервисной службы до менеджера по решениям в области информационных технологий. За 20 лет работы в компании Hewlett Packard Enterprise Михаил приобрел уникальный опыт по работе с оборудованием компании и стал признанным экспертом в сфере технологического консалтинга.

«Мы очень рады, что Михаил Медведев присоединился к нашей команде, – сказал Дмитрий Брумирский, директор департамента технического сервиса компании «Мобиус технологии». – В настоящее время в России не так много экспертов по Hewlett Packard Enterprise, и среди ИТ-компаний за них идет постоянная конкуренция. Теперь, когда такой специалист появился в «Мобиус технологии», мы сможем поднять услуги технологического консалтинга на еще более высокий уровень».

***

«Мобиус технологии» – поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания информационной инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, российский системный интегратор с собственным штатом ИТ-инженеров, архитекторов и узкопрофильных специалистов, лицензированных по международным стандартам. В рамках «Мобиус академии» компания обучает и перепрофилирует ИТ специалистов заказчика в соответствии с потребностями бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

CNews Analytics выпустил обзор рынка облачных сервисов

Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний

МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять

Разработчик популярного игрового движка закрыл свои офисы из-за угроз убийством после того, как ввел дикие поборы с разработчиков

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще