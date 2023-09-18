CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

SimpleOne и «Инфосистемы джет» заключили соглашение о партнерстве

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил партнерское соглашение с ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Главной целью сотрудничества станет предоставление российским компаниям услуг в области цифровой трансформации с высоким уровнем качества и производительности.

Теперь в портфеле ИТ-компании продукты российского вендора — ITSM-система и ESM-платформа. В рамках сотрудничества «Инфосистемы джет» будет осуществлять полный цикл работ по внедрению продуктов SimpleOne для заказчиков и обеспечивать полноценную миграцию с других платформ на SimpleOne. Также ИТ-компания уже успешно использует решения SimpleOne для обслуживания собственных клиентов.

«Внедряя SimpleOne, мы уже отметили для себя ряд преимуществ платформы: использование Low-кода, построение workflow посредством BPMN, наличие модуля интеграции c AD, SSO и клиента REST API, прогрессивное веб-приложение (PWA), календарь изменений и так далее. Гибкость настройки системы позволяет не только автоматизировать процессы, но и оптимизировать их быстро и удобно. Такой рабочий продукт необходим рынку», — сказал Максим Ткачев, директор комплексной поддержки «Инфосистемы джет».

«Опробовав продукты отечественного разработчика SimpleOne на себе, мы готовы предоставлять заказчикам огромное количество ИТ-сервисов и обеспечивать полный цикл внедрения ITSM- и ESM-решений от анализа и проектирования до тестирования и успешного завершения проекта. Партнерство с SimpleOne позволит автоматизировать бэкофисные процессы, клиентские сервисы и ИТ-поддержку заказчиков в рамках инсталляций от 50 до 10 тыс. пользователей и выше», — отметил Максим Андрианов, руководитель дирекции по разработке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы джет».

Платформа SimpleOne соответствует высоким требованиям компании «Инфосистемы джет» к ITSM- и ESM-решениям: высокая скорость внедрения и реализации изменений, сокращение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры благодаря автоматизации процессов различных подразделений на базе платформы в единой цифровой среде.

«Рады приветствовать ИТ-компанию «Инфосистемы джет» среди наших партнеров. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и успешную реализацию множества проектов по сервисной автоматизации, как в части ITSM, так и для процессов других подразделений. Сочетание многолетнего опыта партнера и преимуществ нашего решения позволит эффективно решить задачи заказчиков», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства

ПСБ предложил бизнесу выплачивать зарплату через СБП

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще