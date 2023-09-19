CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

«Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal

Cian PLC («Циан»), онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сегодня объявила, что получила одобрение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и подписала договор купли-продажи на приобретение 100% долей в уставном капитале SmartDeal (ООО «Практика успеха»).

«Циан» получил разрешение от регулирующих органов в соответствии с предварительным договором, заключенным сторонами в апреле 2023 г., и сообщил о закрытии основного этапа сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале SmartDeal.

Генеральный директор SmartDeal Алексей Макаров продолжит создавать и развивать технологичные сервисы, помогающие покупателям и продавцам на каждом этапе купли-продажи объектов недвижимости, уже в качестве директора направления «Транзакционный бизнес» в департаменте управления продуктами «Циан». В зоне его ответственности — развитие сервисов ипотечного кредитования, оформления и регистрации прав собственности, партнерские сервисы, направленные на профессионалов рынка недвижимости — риелторов, застройщиков и банки.

«Циан» и SmartDeal начали сотрудничество в начале 2021 г. в рамках работы над сервисом онлайн-транзакций — «Циан.сделка», который был запущен в октябре 2021 г. SmartDeal (ООО «Практика успеха») был основан в 2017 г. и является одним из ведущих игроков на российском рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью. Компания предоставляет услуги различным категориям клиентов, включая банки, застройщиков и агентов недвижимости.

Сделка по приобретению SmartDeal внесет вклад в развитие платформы для онлайн-транзакций «Циан» и повысит ценность продуктового предложения как для B2B, так и для B2C клиентов, позволяя усилить сервисы онлайн-транзакций, а также расширить линейку B2B-продуктов для риелторов, девелоперов и банков, считают в «Циан».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях

В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства

ПСБ предложил бизнесу выплачивать зарплату через СБП

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще