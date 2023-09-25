«Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

«Инфосистемы джет» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 формит», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других.

Компания «Инфосистемы джет» занимается внедрением ИТ-решений уже более 30 лет, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений корпоративного уровня, промышленная безопасность и интернет вещей (IoT).

«Для нашего портфеля мы всегда подбираем лучшие продукты рынка, которые позволяют отечественным компаниям оптимально решать как можно больше бизнес-задач, связанных с управлением данными. Развитие партнёрства с компанией DIS Group позволит предложить нашим клиентам комплексные решения на основе надёжного российского ПО», – сказал Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными ИТ-компании «Инфосистемы джет».

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и уже успешно внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата и многие другие.

«Портфель «Инфосистем джет» пополнился решениями, которые, по мнению DIS Group, лучшие в своем сегменте и уже были успешно внедрены в большое количество организаций госсектора и крупного частного бизнеса. Мы рады, что в рамках нашего сотрудничества еще больше заказчиков смогут закрыть потребности с помощью качественных ИТ-продуктов в области управления данными от российских разработчиков», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.