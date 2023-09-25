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«РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве. SL Soft будет оказывать всестороннюю поддержку ИТ-компаниям в контуре РЖД – «РЖД-технологии» и «РЖД-техсервис», консультировать их относительно релевантных ИТ-решений и успешных проектов и кейсов в отрасли. SL Soft намерен оставаться надежным партнером цифрового холдинга «РЖД-технологии», помочь автоматизировать важные бизнес-процессы и достичь необходимых показателей.

«Подписанное соглашение закрепило сложившиеся партнерские отношения между нашими компаниями. Некоторые решения уже внедряются в процессы «РЖД» и дочерних обществ и могут войти в линейку цифровых продуктов, которые мы будем предлагать всем нашим заказчикам – дочерним обществам «РЖД», а также рынку при реализации цифровой трансформации», – сказал генеральный директор «РЖД-технологии» Александр Мискарян.

«Сегодня ключевая задача крупнейших российских заказчиков – обеспечить выполнение принятых планов цифровой трансформации одновременно с переходом на импортонезависимые технологии. Решить эту задачу без тесного сотрудничества с ведущими отечественными производителями ПО компаниям практически невозможно. Но и для российских разработчиков ПО крупные заказчики сейчас играют важнейшую роль в повышении зрелости программных продуктов. Поэтому расширение партнерства российских ИТ-вендоров и бизнеса в целом способствует развитию рынка импортонезависимых технологий и продуктов, – отметил генеральный директор SL Soft Тагир Яппаров. – Мы уже обладаем серьезным положительным опытом взаимодействия с «РЖД-технологии» по нескольким линейкам наших продуктов. Заключение настоящего соглашения позволит выстроить стратегическое взаимодействие, расширить области сотрудничества и использовать создаваемые технологии в интересах всех дочерних обществ РЖД».

Стратегия цифровой трансформации РЖД актуализирована в апреле текущего года. Цель этого документа – выстроить эффективные внутренние процессы холдинга посредством ИТ и создать цифровые продукты для профильных рыночных сегментов, повысить эффективность деятельности и обеспечить технологический суверенитет.

Обновленная стратегия призвана развивать семь цифровых платформ по ключевым направлениям: пассажирские и грузовые перевозки, транспортно-логистические узлы и линейная инфраструктура, тяговой подвижной состав, управление перевозочным процессом и непроизводственные процессы. На основе каждой платформы создаются ИТ-сервисы и продукты для внешней аудитории и внутренних пользователей.

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