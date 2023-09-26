CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартовали на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о старте торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже 26 сентября 2023 г. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Торги акциями ПАО «Софтлайн» также стартуют на СПБ бирже в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торги и расчеты на обеих площадках проводятся в российских рублях.

Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. В состав акций в свободном обращении компании вошли акции, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Компания планирует реализовать значительный потенциал долгосрочного роста и увеличить стоимость группы для акционеров на фоне развития российского ИТ-рынка, а также благодаря дальнейшему развитию собственного высокорентабельного портфеля продуктов и услуг.

Ключевыми направлениями развития собственного портфеля продуктов и услуг «Софтлайн» являются: дальнейшее развитие экосистемы собственных «умных» бизнес-приложений с встроенными средствами искусственного интеллекта, анализа больших данных, не требующих значительных ресурсов в части программирования для настройки и развития; развертывание и продвижение собственной публичной платформы «облачных» вычислений на основе достигнутых лидирующих позиций сервиса Softline Cloud; развитие набора решений и услуг в сегменте информационной безопасности в новой экосистеме вендоров; развитие линейки вертикальных решений, включающей специализированные отраслевые решения и консалтинг по цифровой трансформации для различных индустрий; масштабирование собственной цифровой платформы для обеспечения более эффективного процесса закупки и управления имеющимися ресурсами ИТ, что позволит повысить лояльность базы клиентов и повысить степень автоматизации процесса продаж; повышение компетенций в части услуг по разработке, в том числе за счет увеличения количества разработчиков; развитие собственного портфеля сервисов и дальнейшее наращивание сервисных компетенций; расширение и продвижение линейки собственного аппаратного обеспечения и инфраструктурного программного обеспечения под брендом Inferit («Инферит») с созданием на их базе современных программно-аппаратных комплексов.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Начало торгов акциями российской группы компаний – результат четких и слаженных действий всей нашей команды, реализуя которые, мы достигли поставленных целей. За короткий срок нам удалось одними из первых полностью завершить реструктуризацию бизнеса, а также поддержать права российских инвесторов путем реализованного обмена, предложенного нашим основным акционером. Мы ожидаем, что в ближайшее время акции «Софтлайн» будут добавлены в перечень бумаг высокотехнологичного сектора на Московской бирже, что создаст еще более выгодные условия для наших инвесторов, в частности, в вопросах налогообложения. В рамках завершившейся сделки компания не проводила дополнительного привлечения капитала, а основной акционер поощрил долгосрочных держателей ГДР Noventiq через эксклюзивную возможность стать акционерами группы в результате выгодного обмена. В то же время сейчас, после старта торгов компании, мы будем прилагать максимальные усилия для расширения базы инвесторов, а также увеличения ликвидности акций «Софтлайна». Мы благодарны акционерам за доверие и продолжим развивать бизнес «Софтлайн», следуя нашей стратегии стремительного роста, реализовать которую будет значительно проще благодаря, в том числе, более широкому спектру возможностей финансирования».

***

ПАО «Софтлайн» - участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

Webinar Group купила сервис для создания онлайн-досок Jespo

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще