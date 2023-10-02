ГК «Астра» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных вкций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидается в октябре 2023 г. ГК «Астра» может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО – одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка.

В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. После IPO текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке инфраструктурного ПО.

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев: «Пять лет назад в истории компании произошли события, которые заложили фундамент для будущей трансформации группы в наиболее быстрорастущего игрока российского ИТ-рынка: в частности, мы приняли новую стратегию, предполагающую переход от разработки монопродукта к созданию комплексной программной платформы продуктов инфраструктурного ПО с развитым портфелем сервисов. Наша команда достигла впечатляющих результатов: за короткий промежуток времени мы стали безоговорочным лидером на крупном и быстрорастущем рынке инфраструктурного ПО в России. Если говорить о факторах, которые лежат в основе нашего успеха, то речь идет в первую очередь о расширении продуктовой экосистемы группы, о непрерывной работе над улучшением продуктов и сервисов, о развитии сети партнеров, которые разрабатывают совместимые программные и аппаратные продукты. Безусловно, огромное влияние на наш бизнес и весь ИТ-рынок в целом оказали уход западных вендоров с российского рынка, усилившийся тренд на импортозамещение и технологический суверенитет, а также существенная поддержка отрасли со стороны государства. Продуктовое предложение группы полностью соответствуют самым высоким требованиям клиентов, а бизнес обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на эффективные и импортонезависимые продукты в стеке инфраструктурного ПО. Сегодня ГК «Астра» вновь стоит на пороге нового большого этапа в своей истории развития. Наши намерения выйти на Московскую биржу – логичный и закономерный шаг. Он свидетельствует о впечатляющих результатах группы и твердой уверенности в том, что бизнес продолжит развиваться и достигать поставленных целей. Наша команда убеждена, что IPO компании на Московской бирже станет еще одним мотивирующим фактором для сотрудников, обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших успешных M&A-приобретений, будет подтверждением стабильности и устойчивости бизнеса Группы для наших заказчиков, а также позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский ИТ-рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста».

Предварительные параметры предложения

Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2023 г. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры компании.

Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников группы и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов. После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Они продолжат принимать участие в росте бизнеса группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке инфраструктурного ПО.

В случае завершения IPO компании, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников группы Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании. В случае принятия группой решения о проведении IPO она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей.

Основные сведения о ГК «Астра»

ГК «Астра» – российский разработчик защищенного инфраструктурного ПО. Группа предлагает программную платформу, в основе которой лежат собственная операционная система Astra Linux и востребованные продукты в стеке инфраструктурного ПО, позволяющие клиентам комплексно решать задачи построения эффективных информационных систем.

Российский рынок инфраструктурного ПО будет демонстрировать рост в долгосрочной перспективе. Российский рынок инфраструктурного ПО достигнет в 2030 г. 270 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 17%. Из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных ИТ-производителей из России, внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков.

Инфраструктурное ПО – основополагающий сегмент российского ИТ-рынка. По итогам 2023 г. доля российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО может вырасти до 51% с 36% в 2022 г., превысив долю иностранных компаний. К 2030 г. на отечественных игроков может приходиться уже 90% продаж: среднегодовой темп роста продаж российских разработчиков на российском рынке инфраструктурного ПО будет на уровне 31%.

По результатам 2022 г. доля рынка ОС Astra Linux составила около 75% в денежном выражении относительно 49% в 2020 г. Компания также занимает 22,8% на рынке российских разработчиков инфраструктурного ПО в целом (включая ОС) в денежном выражении по результатам 2022 г.

В основе продуктовой экосистемы группы – собственная универсальная ОС Astra Linux, которая характеризируется высокой степенью защищенности и совместимости. Многолетний опыт работы, компетенции в разработке и понимание потребностей клиентов позволили группе построить на базе ОС Astra Linux экосистему из 17 востребованных продуктов. Такая экосистема позволяет заказчикам переходить на импортонезависимые решения в стеке инфраструктурного ПО и замещать ушедших с российского рынка иностранных разработчиков.

Для увеличения востребованности собственных продуктов группа придерживается мультиплатформенного подхода, который позволяет совмещать продукты группы с другими операционными системами. Также группа уделяет внимание развитию сети совместимого партнерского прикладного ПО и аппаратного обеспечения. На 30 июня 2023 г. число сертифицированных технологических партнеров группы составило более 700, а количество совместимых программных и аппаратных решений – более 2000.

В 2022 г. выручка группы достигла 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г. Росту выручки способствовали привлечение новых клиентов на фоне цифровизации всех отраслей экономики, своевременное инвестирование в развитие продуктов и расширение экосистемы группы. Чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. в 2022 г. с 1,1 млрд руб. в 2021 г., а рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 50% в 2021 г. до 57% в 2022 г. На 30 июня 2023 г. чистая денежная позиция группы составила около 0,5 млрд руб.

Ключевые финансовые показатели по МСФО

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Группа «Астра» – участник российского ИТ-рынка, производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме группы – 17 продуктов, которые комплексно закрывают потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.