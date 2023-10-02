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Jungheinrich и LogistiX заключили соглашение о партнерстве

ГК LogistiX, российский разработчик и интегратор решений для управления складом, транспортом и производством, и компания «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника», производитель подъемно-погрузочной складской техники, стеллажного оборудования, системный интегратор логистических проектов, договорились об эксклюзивном партнерстве.

В рамках соглашения компании объединят усилия для реализации проектов по созданию новых автоматизированных систем хранения и модернизации существующих, внедрению и замене WMS- и WCS-решений с возможностью интеграции с оборудованием до уровня PLC с восстановлением логики работы, проведению реверс-инжиниринга систем, а также оказанию услуг технической поддержки оборудования и ПО.

Соглашение позволит заказчикам Jungheinrich и LogistiX получить интралогистические услуги от одного поставщика, которые будут включать в себя поставку узкопроходной техники, шаттловых и стеллажных систем, AS/RS, поставку сложнодоступных оригинальных запасных частей для складского оборудования, проведения аудита и проверок его работы, тренинги для сотрудников и поддержки всего жизненного цикла логистических процессов предприятий любого масштаба.

«Сотрудничество с LogistiX – это важный шаг в расширении наших интралогистических услуг и сервисов. Мы уверены, что наше партнерство позволит нам найти новые оптимальные логистические решения и откроет перспективы для наших клиентов, предоставляя им лучшие возможности для развития их бизнеса, – сказал Алексей Макарьев, генеральный директор компании «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника». – Мы рассчитываем на долгую и плодотворную работу».

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