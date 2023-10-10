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Axenix открыла офис в Краснодаре

Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадровый и деловой потенциал Южного региона. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Южный федеральный округ – важное стратегическое направление Axenix. На сегодняшний день в Краснодаре уже работает более 55 сотрудников компании.

«Офис в Ростове-на-Дону открыт в 2020 г. В нем работают специалисты, которые занимаются разработкой программного обеспечения, внедрением информационных систем, сопровождением приложений и ИТ-инфраструктуры в интересах крупных заказчиков. Краснодар – это следующий этап нашего развития, расширение и усиление присутствия в регионе», — сказала Виктория Супрунова, региональный директор Axenix.

«Кадровый и деловой потенциал Краснодарского края привлекает сюда крупных поставщиков ИТ-решений. Здесь быстро развивается местный бизнес и растут его потребности в цифровизации. Все это создает благоприятные условия для развития нашей отрасли. Открытие в Краснодаре стало логичным шагом в расширении Axenix на Юге страны», — отметил Дмитрий Горынин, руководитель сети региональных офисов Axenix.

Помимо делового потенциала, Краснодар обладает значительным кадровым резервом. Только профильные технические вузы города с населением 1,12 млн человек ежегодно выпускают более 10 тыс. студентов по ИТ-специальностям.

«Наш подход к формированию команд предполагает активный набор выпускников профильных ИТ-специальностей. Поэтому Axenix тесно сотрудничает с представителями высшей школы региона и края в частности: в числе партнеров компании — Кубанский государственный университет и Кубанский государственный аграрный университет. И мы работаем над расширением этого списка. Стоит также отметить близость Федерального образовательного центра «Сириус», расположенного в Сочи, с которым мы также обсуждаем варианты нашего сотрудничества», — сказала Виктория Супрунова.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.

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