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«Инфосистемы джет» откроет центр ИТ-компетенций на базе нового офиса в Самаре

ИТ-компания «Инфосистемы джет» сменила концепцию первого из своих региональных офисов — филиала в Самаре. Помимо рабочего пространства для сотрудников компании, представительство станет площадкой для повышения квалификации ИТ-специалистов в регионе, а также центром компетенций для работы с вузами, которые готовят профильные кадры.

Сегодня «Инфосистемы джет» имеет 10 офисов в России и странах СНГ. Филиал в Самаре за последние годы стал самым крупным региональным представительством компании — сейчас в нем работают более 130 человек, в планах дальнейшее расширение штата. В самарском офисе развиваются два ключевых направления бизнеса — информационная безопасность, а также сервис и аутсорсинг.

Одна из задач «Инфосистемы джет» — новые рабочие места и привлекательные условия для работы и развития сотрудников во всех регионах присутствия, что особенно важно в условиях дефицита квалифицированных ИТ-специалистов на рынке.

«Нам хотелось не просто поменять локацию на более удобную, а прийти к новой концепции, сделав офис компании точкой притяжения для ИТ-сообщества в регионе. Раньше наш офис был закрыт для внешних посетителей. Теперь же мы планируем открыть центр компетенций для работы со студентами и выпускниками вузов, а также проводить воркшопы и лекции для сотрудников и не только», — отметил Никита Гуркин, управляющий филиалом «Инфосистемы джет» в Самаре.

Инфраструктура центрального офиса и филиалов «Инфосистемы джет» строится по единому стандарту. Это позволяет создавать равные условия для сотрудников в центральном и региональном офисах и быстро разворачивать сеть передачи данных в представительствах «Инфосистемы джет» в других городах.

Новый офис в Самаре стал одним из первых региональных филиалов ИТ-компании, на территории которого специалисты «Инфосистемы джет» развернули беспроводную сеть Wi-Fi 6. Теперь устройства, которые также рассчитаны на предыдущие стандарты Wi-Fi, передают данные быстрее, а сотрудники компании участвуют в видеоконференциях с высоким качеством изображения и звука.

«“Инфосистемы джет” реализует проекты на всей территории страны, поэтому мы должны быть доступными для наших заказчиков в режиме 24/7 все 365 дней в году. Так что географическая распределенность офисов — не только наше желание, но и необходимость, — сказала Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы джет». — Для наших региональных сотрудников мы стараемся создавать условия, идентичные московским, чтобы у коллег были возможности для профессионального и карьерного развития без переезда в столицу. Так, сотрудники из филиалов получают все необходимые виды связи, программное обеспечение и оборудование для комфортного удаленного взаимодействия с коллегами из других городов».

Новый офис «Инфосистемы джет» в Самаре находится в бизнес-центре «Монолит» в районе с развитой инфраструктурой, на пересечении двух транспортных магистралей — Московского шоссе и Ново-Садовой улицы. Офис был оборудован специалистами компании «с нуля» менее чем за четыре месяца.

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