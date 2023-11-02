CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Эксперт Auxo рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на форуме CNews 2023

Руководитель направления LowCode&CRM компании Auxo Михаил Лобанов поделился опытом, как выбрать и внедрить российские ИТ-решения исходя из потребностей компании.

Он выделил несколько важных этапов: определение подходов к выбору решения, выбор подходов к сбору и концептуализации информации, соблюдение сроков продолжительности аудита.

Также Михаил Лобанов рассказал об успешных проектах трансформации ИТ-ландшафта для крупнейших производственных компаний, реализованных Auxo.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова выпустили из-под домашнего ареста

Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС

Российским ИТ-шникам платят почти миллион в месяц, лишь бы не уехали. Зарплаты в отрасли рекордно выросли

Какие средства ИБ должны обязательно быть в организации

Похоронная служба Москвы покупает на сотни миллионов «железо» для аварийного спасения баз данных

Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще