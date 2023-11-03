hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы

Число вакансий с удаленкой растет

Согласно результатам совместного исследования hh.ru и компании «Вебинар Технологии», разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, в России растет доля вакансий с «удаленкой». В 2021 году она составляла 5,7%, в 2022 году — снизилась до 4,9%, а в 2023 достигла 6,7%. Падение числа дистанционных рабочих мест в 2022 году может объясняться отменой в марте-июне прошлого года запретов, связанных с пандемией COVID-19. Однако данные 2023 года показывают, что компании и сотрудники не готовы отказываться от преимуществ удаленного формата.

Среди российских регионов по доле вакансий с удаленным режимом с большим отрывом лидирует Республика Ингушетия (свыше половины вакансий — 53,3%), на втором месте — Чеченская республика (каждая третья вакансия — 32,4%), на третьем — Ненецкий АО (30,3%).

Доля вакансий с гибридным режимом работы (часть времени — в офисе, часть — удаленно) также растет. Если в 2021 году их доля составляла 0,5% от всех предложений, то в 2023 года она стала втрое выше — 1,7%. Лидеры по «гибриду» среди регионов — Москва (5,4%) и Санкт-Петербург (2,7%).

Топ отраслей по вакансиям с удаленным и гибридным режимом работы

39,9% вакансий с удаленным режимом работы и 9,2% — с гибридным относятся к отрасли ИТ. На втором месте и по «удаленке», и по «гибриду» — финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно.

Наименьшая доля удаленных рабочих мест в 2023 году оказалось в государственных организациях (0,2% от всех вакансий в госсекторе), в тяжелом машиностроении (0,3%), в энергетике и нефтегазовой отрасли (по 0,7%). Госсектор и тяжелое машиностроение среди аутсайдеров и по гибридному формату — 0,6% и 0,2% соответственно. В последнюю тройку попала также сфера ЖКХ (0,3%).

В целом во всех отраслях наблюдается единый тренд: параллельный рост количества удаленных и гибридных рабочих мест. Исключения — образовательные учреждения, НКО, партии, общественные и благотворительные организации: в них количество вакансий с «удаленкой» снизилось, а с «гибридом» — увеличилось.

Топ специальностей с «удаленкой» и «гибридом»

В топ-20 специальностей с «удаленкой» (доля — 20 и более процентов) больше всего ИТ-профессий (гейм-дизайнер, технический писатель, системный аналитик, DevOps-инженер, программист/разработчик, тестировщик, дата-сайентист, продуктовый аналитик, BI-аналитик/аналитик данных). Еще три специальности в топе — сотрудники отделов маркетинга. Абсолютные лидеры — операторы call-центров (67,9% работают удаленно) и копирайтеры, редакторы, корректоры (54,7% дистанционных позиций).

По «гибриду» снова лидируют информационные технологии: ИТ-специальности занимают первые 17 строчек. На 18-й и 19-й — комплаенс-менеджер и менеджер по компенсациям и льготам.

Увеличивается число высших руководителей с удаленным и гибридным режимом работы: например, если в 2021 году только 2,2% генеральных/исполнительных директоров (CEO) приглашали работать удаленно, в 2023 году доля таких предложений — 4,2%, еще 1,6% компаний упоминают гибридный режим (в 2021 их было только 0,1%). Число вакансий с «удаленкой» и «гибридом» растет также для директоров по информационным технологиям (CIO), директоров по маркетингу и PR (CMO), технических директоров (CTO), директоров юридического департамента (CLO), директоров по персоналу (HRD), операционных директоров (COO), финансовых директоров (CFO), коммерческих директоров (CCO). Среди высших руководителей по доле «удаленки» лидируют директора по информационным технологиям, а по «гибриду» — директора по маркетингу и PR.

В 2023 году примечательно большое количество предложений удаленной работы для фитнес-тренеров — 17,6%. Цифра может быть связана с ростом количества онлайн-платформ для тренировок. Доля педагогов и преподавателей на удаленке снизилась по сравнению с 2021 годом (16,4% против 18%), но осталось на высоком уровне.

«Форматы удаленной и гибридной работы можно с уверенностью назвать устоявшимися или укоренившимися на рынке труда. Популярность удаленной работы остается высокой там, где она изначально получила достаточно широкое распространение еще до пандемии, в ИТ-секторе особенно. В отношении профессий, которым чаще всего предлагают удаленку, также есть примечательные изменения. Ранее чаще всего удаленную работу предлагали ИТ-специалистам, маркетологам, дизайнерам, представителям науки и образования, однако в течение 2023 года они демонстрируют скромные темпы прироста. Сильнее всего выросли вакансии на удаленке для менеджеров по продажам, административного персонала – более чем в три раза. При этом характерно, что ИТ-компании в два раза нарастили количество публикаций вакансий с удаленкой, в то время как их число для самих ИТ-специалистов осталось на уровне прошлого года, что означает, что в ИТ стали чаще привлекать на полную удаленку все другие категории персонала, кроме непосредственно программистов и разработчиков», — отмечает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

«Цифровизация бизнеса ускорилась во время пандемии и изменила многие деловые процессы. Стало очевидно, что многие рабочие задачи можно с успехом выполнять удаленно. Это позволило и работодателям, и сотрудникам стать более гибкими. При найме компании могут больше не фокусироваться исключительно на кандидатах из городов, в которых находятся их офисы. Люди из небольших населенных пунктов, в свою очередь, могут рассматривать вакансии в организациях с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Преимущества получают все: компании экономят на аренде офисного пространства, сотрудники — на переезде и аренде жилья. Наша компания также применяет такой подход: наш офис находится в Москве, а многие сотрудники, и не только разработчики, работают удаленно из разных регионов России», — отмечает HR-директор МТС Линк Илья Потапенко.