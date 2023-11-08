«Сетевая академия Ланит» научит автоматизировать процессы на NBT

«Сетевая академия Ланит» начинает обучать работе с NBT, собственной low-code BPM-платформой «Норбит». Это поможет готовить сертифицированных специалистов по продукту и ускорить внедрение решений, созданных на его основе. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Для партнеров и клиентов «Норбит» в «Сетевой академии Ланит» создали линейку курсов о построении бизнес-архитектуры на NBT. Они подходят для аналитиков и ИТ-администраторов и разбиты на три уровня сложности: базовый, расширенный и максимальный. Также планируется отдельное направление для ежегодной переподготовки.

Каждый курс объединяет теорию, практические задания и тесты. Описания учебных программ доступны на сайте «Сетевой академии Ланит». Занятия будут проводить профессиональные преподаватели в удобном формате: в группах по расписанию или в соответствии с корпоративными запросами. По итогам обучения и аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации соответствующего образца и сертификат от вендора.

NBT – флагманское решение «Норбит». С его помощью российские компании могут автоматизировать любые бизнес-процессы и решать задачи, связанные с огромной нагрузкой, большим количеством пользователей и объемными данными. Встроенные low-code технологии существенно упрощают работу пользователей и не требуют от них серьезного опыта разработки для кастомизации и адаптации процессов.

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Летом платформа существенно обновилась. Системы, созданные на ее базе, теперь легко интегрировать в контур существующей ERP или заменить ими крупные модули. Это позволит российским компаниям развивать и масштабировать ИТ-ландшафт без привязки к ушедшим вендорам. Наша главная задача – научить максимальное количество специалистов пользоваться этими инструментами. Мы уже запустили программу обучения внутри и теперь расширяем ее благодаря экспертам «Сетевой академии Ланит» и их компетенциям в области образовательных корпоративных проектов».

Наталья Соколова, директор учебного центра «Сетевая академия Ланит»: «Мы рады пополнить наш портфель курсами об этом продукте. Заказчики и партнеры учебного центра и компании «Норбит» получат возможность пройти последовательное и системное обучение с нуля до максимального уровня, с получением документа установленного образца. Создание курсов о построении бизнес-архитектуры на NBT – это отличный опыт нашей совместной работы с вендором, направленный на расширение услуг и распространение продукта».

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Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Сетевая академия Ланит» — российский учебный центр в области информационных технологий. «Сетевая академия» имеет авторизацим от ведущих ИТ-вендоров, а также предлагает авторские курсы по самым востребованным направлениям ИТ-индустрии. Среди предоставляемых услуг: переобучение персонала, повышение квалификации, разработка учебных материалов и тестов, создание курсов под ключ, съемка видеокурсов, собственная система оценки знаний и навыков персонала, создание мультимедийных электронных изданий, разработка и внедрение систем дистанционного обучения. Учебные программы «Сетевой академии Ланит» включают сотни авторизованных и авторских курсов.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.