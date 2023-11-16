Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение о сотрудничестве

Компании Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение, на основании которого российский офис Konica Minolta становится официальным эксклюзивным представителем Xin De Cheng в России и странах СНГ.

Российский полиграфический рынок продолжает адаптироваться к сложившейся непростой ситуации. На смену ушедшим из России или приостановившим деятельность компаниям приходят новые игроки.

В последние годы Konica Minolta Russia продавала в России европейское цифровое оборудование JETvarnish для отделки оттисков. Сегодня компания готова предложить рынку новое производительное цифровое оборудование для отделки печатных оттисков.

Специалисты Konica Minolta Russia внимательно изучили предложения на мировом рынке и остановили свой выбор на продукции китайской компании Xin De Cheng, которая производит машины для цифрового облагораживания оттисков.

В частности, возможности модели JetTouch практически повторяют функциональность машин MGI. С помощью JetTouch можно проводить сплошное, выборочное и тактильное лакирование оттисков, а также осуществлять холодное тиснение фольгой, в том числе с возможностью купольной металлизации. Помимо JetTouch, у компании Xin De Cheng есть и другие виды оборудования, которые будут интересны российским полиграфистам — например, цифровая машина для отделки этикеток или машина для цифровой печати по жести.

«У нас накоплен большой опыт в области продаж оборудования для отделки печатной продукции. Спрос на него есть — клиенты к нам обращаются постоянно. Поэтому мы искали достойную альтернативу ушедшим производителям и нашли ее в лице компании Xin De Cheng. Оборудование достойное, результаты его работы, которые мы видим на выставке, отличные, так что скоро будем предлагать это оборудование нашим заказчикам», — отметил Александр Суворов, президент Konica Minolta Russia.

«Наша компания ориентирована на работу как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Рынок России для нас очень важен и является стратегическим. Мы очень гордимся, что теперь наш партнер — Konica Minolta Russia. Я уверен, что ее высокая компетентность в области различных аспектов цифровой печати и отделки полиграфической продукции окажется полезной для обеих компаний. Мы нацелены на успех», — уточнил Чжан Тейджин (Zhang Teijun), генеральный директор компании Xin De Cheng.