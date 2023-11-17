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«СКБ Контур» подписал соглашение с правительством Дагестана

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с председателем правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение о сотрудничестве предполагает работу в области цифровизации трансграничного взаимодействия бизнеса стран прикаспийского региона и повышения уровня цифровой зрелости Республики Дагестан. Еще одно направление совместной деятельности — реализация проектов в области ИТ-образования и ранней профориентации детей и молодежи.

Кроме этого, стороны договорились об обмене опытом и знаниями, в том числе путем организации конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Правительство Республики Дагестан уделяет большое внимание вопросам цифровизации. Не случайно именно здесь проходит первый цифровой форум прикаспийских государств, где обсуждаются наиболее острые и актуальные темы в области цифровых решений. Убежден, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению цифровой зрелости региона и развитию трансграничного взаимодействия бизнеса стран прикаспийского региона.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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