«Авито работа»: 21% работающих россиян работодатели предлагают заменить больничный удаленным форматом

Аналитики «Авито работы» провели исследование среди 10 тыс. россиян и выяснили, что 21% респондентов работодатели предлагали перейти на удаленный формат работы вместо оформления больничного листа. 11% опрошенных сами инициируют подобную замену, а 36% россиян никогда не сталкивались с таким предложением. Об этом CNews сообщили представители «Авито работы».

«Согласно трудовому законодательству России, при обоюдном соглашении сторон работник может трудиться удаленно, не оформляя при этом больничный лист. Такой вариант выгоден не только работодателям, но и многим специалистам. Если состояние здоровья и условия допускают удаленку, в финансовом плане сотруднику выгоднее перейти на работу из дома, поскольку оплата больничного листа производится, исходя из трудового стажа. Если специалист имеет опыт работы менее пяти лет, то размер компенсации составит всего 60% от заработка. Чем больше стаж, тем значительнее размер выплат», — сказал директор по развитию «Авито работы» Дмитрий Пучков.

Чаще всего замену больничного удаленным форматом работы предлагают сотрудникам сегментов ИТ (47%), маркетинга, рекламы и PR (44%) и бухгалтерии и финансов (39%). Стоит отметить, что вышеупомянутые специалисты в силу специфики их деятельности и без больничного часто работают на удаленке, либо в гибридном формате. В разрезе городов выход на удаленный формат по предложению работодателей чаще рассматривают жители Ростова-на-Дону (32%), Волгограда (31%), Казани (30%), Уфы (30%) и Москвы (30%).

41% опрошенных хоть раз посещали офис/предприятие во время болезни. 29% оформляют больничный лист, поскольку у них нет возможности перейти на удаленный формат. Еще 22% респондентов при недомогании начинают работать из дома, а 8% хоть и могут трудиться удаленно, но все равно оформляют больничный.

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