CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Ирина Лебедева назначена заместителем генерального директора Tele2 по коммерческой деятельности

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о том, что заместителем генерального директора компании по коммерческой деятельности назначена Ирина Лебедева.

В составе управленческой команды Tele2 Ирина Лебедева будет принимать непосредственное участие в формировании стратегии компании и отвечать за достижение стратегических и операционных целей в сфере развития продуктового портфеля, продаж и обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В прямое подчинение Ирины переходят следующие структурные подразделения Tele2: управление по продажам и развитию массового сегмента; дирекция по стратегическому развитию продуктового портфеля; дирекция по развитию цифрового канала; дирекция по управлению клиентским опытом; дирекция по аналитике больших данных; дирекция по развитию и реализации проекта LTE-450; направление коммерческого контроллинга.

irina_lebedeva.jpg

Ирина Лебедева

Ирина Лебедева окончила факультет экономики и управления предприятиями связи Московского технического университета связи и информатики. Она обладает экспертизой и многолетним опытом управления функциями продукта, клиентского сервиса, цифровых каналов продаж и маркетинга крупных федеральных компаний в различных отраслях. До прихода в Tele2 Ирина входила в состав правления и являлась вице-президентом финансовой группы БКС, а до этого работала на позиции управляющего директора «Московской биржи». Более 16 лет она проработала в сфере телекома, где занимала ряд ключевых позиций в различных функциях компаний «Вымпелком» и МТС. Ранее Ирина возглавляла функции маркетинга и клиентского сервиса в федеральной автодилерской компании «Независимость».

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября

В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом

Против «Яндекса» возбудили дело за недостоверную рекламу

Российский производитель телеком-оборудования провел ребрендинг

МТС возвращает россиянам бесплатную раздачу интернета

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще