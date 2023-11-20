ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру компании, ООО «Аталайя», институциональному инвестору. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Приобретателем 4,2-процентной доли ПАО «Софтлайн» становится независимая инвестиционная компания, ориентированная на growth equity инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Мы рады приветствовать нового крупного акционера «Софтлайн», и благодарим его за уверенность в нашем бизнесе и положительную оценку перспектив компании. Факт стратегической сделки с институциональным инвестором свидетельствует о росте интереса профессиональных участников рынка к нашему бизнесу. Кроме того, подобные изменения в структуре акционерного капитала компании создают дополнительные возможности в части контроля за корпоративным управлением «Софтлайн» и учета интересов миноритарных инвесторов, чья доля после сделки существенно увеличилась».

***

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.

