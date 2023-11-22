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Автоматизируем бизнес-процессы с помощью low-code

На вебинаре «Platform V Flow: low-code автоматизация бизнес-процессов» российский разработчик ПО СберТех познакомит гостей с инструментом, с помощью которого можно быстро создавать отказоустойчивые, готовые к высокой нагрузке решения без глубокого погружения в технологии.

Гости узнают, как автоматизировать такие бизнес-процессы, как оркестрация сервисов и пользовательских задач. А еще — как Platform V Flow помогает ускорять время вывода продуктов на рынок, повышать эффективность разработки и создавать приложения, которые легче будет поддерживать и расширять в будущем.

Спикер Денис Белокопытов, владелец продукта Platform V Flow в СберТехе, продемонстрирует в режиме реального времени, как работает low code, и разберет пример проекта на Platform V Flow.

Вебинар пройдет 29 ноября в 11.00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/platform-v-flow-low-code-avtomatizacziya-biznes-proczessov?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-29-11-2023.

erid:2SDnjevM2KzРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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