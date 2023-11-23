Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code

Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового пространства.

Организатор конференции — российская ИТ-компания ELMA, разработчик Low-code платформы для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса. Ее корпоративный слоган «Меняйся легче!» стал лейтмотивом конференции.

Партнерами и главными участниками мероприятия выступили крупные отечественные IT-компании: DBI, Адваланж («Лаборатория Безопасных Систем»), Masterdata, Wone IT, AUXO, Т1, BPMLab, TEGRUS, «КИТ Консалтинг», 65apps, ITFB, Tegrus. Кейсы внедрения системы ELMA365 представили такие организации, как «Лаборатория Касперского», «Лента», «Интерфакс», Сетевая компания Республики Татарстан и другие. Всего на площадке ЦДП собрались более 900 экспертов.

Предметами обсуждения на ELMA DAY’23 стали: технология Low-code (позволяет обычным бизнес-пользователям создавать профильный софт без активного применения навыков программирования), а также один из флагманских продуктов компании ELMA — Low-code платформа ELMA365. Она объединяет функционал BPM, CRM, ECM, Service-cистем и систем по управлению проектами.

В рамках трех секций конференции были раскрыты подтемы: «Low-code — современный язык воплощения изменений», «Опыт внедрения ELMA365 в Лаборатории Касперского», «Практика импортозамещения модулями ELMA365 профильных импортных IT-платформ», «BPM-системы на базе ELMA365» и ряд других.

В отдельную секцию, участниками которой стали IT-директора и специалисты, был выделен блок вопросов, посвященных IT-архитектуре ELMA365: было показано, насколько легко система интегрируется в любой современный корпоративный IT-ландшафт.

Открывая конференцию, директор ELMA Алексей Трефилов заявил, что Low-code-разработка профильных приложений в кратчайшие сроки позволяет российскому бизнесу оставаться адаптивным в условиях внешнего санкционного давления.

Он также охарактеризовал платформу ELMA365 как полноценный инструмент для Low-code-разработки микросервисов, комплексно и быстро закрывающих все задачи управления бизнес-процессами.

Остальные участники форума согласились с такой оценкой. Например, руководитель бизнес-направления «Цифровизации бизнеса» компании Адваланж (реализует сложные enterprise-проекты на базе CRM-cистем) Дмитрий Мордвинцев отметил исключительную востребованность платформы ELMA365 российскими компаниями с госучастием и большими частными корпорациями.

«ELMA365 позволяет комплексно и срочно заменить зарубежную IT-инфраструктуру на отечественную в кратчайшие сроки и без критичного прерывания ранее автоматизированных процессов», — подчеркнул Мордвинцев.

По словам директора по региональному развитию компании DBI (специализируется, в частности, на IT-оптимизации налоговых процессов для бизнеса) Алексея Захарова, «ELMA своими Low-code-продуктами закрывает сразу целый спектр направлений, нуждающихся в автоматизации и роботизации» — от документооборота до управления проектами.

Представители компании ELMA поблагодарили участников конференции за высокую оценку и выразили уверенность, что отечественные Low-code решения кардинально улучшат российский IT-ландшафт уже в ближайшие месяцы.