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«Группа Астра» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве

«Группа Астра» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о партнерстве. Подписантами выступили заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андрей Климов и вице-президент по информационным технологиям «Норникеля» Лиана Ермишина. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевыми направлениями взаимодействия станут популяризация перехода на отечественные технологии, внедрение и развитие ПО вендора. Ожидается, что специалисты «Норникеля» будут участвовать в формировании требований для его адаптации под нужды отрасли. Стороны также договорились направить совместные усилия на научно-техническую проработку подходов к интеграции различных решений и сервисов, апробацию инноваций, наращивание и консолидацию практического опыта импортозамещения, проведение профильных форумов, конференций семинаров и т.д.

«Мы стремимся создать экосистему ПО, которая удовлетворит все потребности современных отраслевых предприятий, и искренне благодарны коллегам из ГМК «Норильский никель» за доверие и открытость к сотрудничеству. Подписание соглашения о партнерстве с одним из промышленных гигантов — это очень значимое событие для «Группы Астра». Оно служит веским подтверждением конкурентоспособности нашего софта и в то же время дает нам возможность на основе обратной связи и совместной работы с экспертами «Норникеля» определить оптимальные векторы развития наших решений, что в итоге позволит нам быстрее насытить рынок самыми востребованными, надежными и удобными технологиями», — сказал Андрей Климов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра».

«Цель «Норникеля» — не только найти замену импортному программному обеспечению на российском рынке, но и повысить эффективность ИТ-решений за счет участия в их разработке. В сотрудничестве с «Группой Астра» мы стремимся обеспечить свой технологический суверенитет и гибко управлять разработкой ИТ-продуктов, устранять риски для бизнес-процессов благодаря выбору российского программного обеспечения», — отметила Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям «Норникеля».

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ПАО Группа Астра объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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