В России появился инвестиционный фонд для ИТ компаний малого и среднего бизнеса — «Тим форс альянс», который в перспективе может стать «альтернативой IPO»

Компания «Тим форс» совместно с партнерами объявила о создании «Тим форс альянс», инвестиционного объединения для развития малого и среднего ИТ-бизнеса, который в перспективе станет «аналогом IPO». Об этом CNews сообщили представители «Тим форс».

«Тим форс альянс» планирует инвестировать в развитие Open Source решений, аутсорсинговых или аутстаффинговых ИТ-компаний с ежегодной выручкой до 2 млрд руб. и высоким потенциалом роста. Прогнозируемая сумма инвестиций на следующий год составляет 5 млрд руб. Для инвесторов фонд предоставляет базу перспективных проектов и пассивный рента-доход от 15% в зависимости от роста бизнеса портфельных компаний.

«Согласно открытым данным, 74% российских ИТ-компаний — это малый и средний бизнес. Для них сейчас как никогда актуальна тема поиска новых траекторий развития. Фонд "Тим форс альянс" ставит своей целью объединить такие компании вокруг Open Source и создать заметного и стабильного игрока на российском ИТ-рынке», — сказал Руслан Гайнанов, основатель компании «Тим форс».

Фонд инвестирует в миноритарные доли малого и среднего бизнеса без потери бенефициаром операционного контроля. Портфельные компании получают не только доступ к капиталу, но и возможность использовать ресурсы альянса для своего развития, например, обмен компетенциями, контактами, тендерный консорциум, бэкофис, комплементарные цифровые решения и другие инструменты усиления роста.

«Тим форс альянс» объединяет несколько десятков бизнес-партнеров, среди которых банк для бизнеса «Бланк», участники ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и ЗПИФ «ТФ Альянс». Руководство ЗПИФ осуществляет управляющая компания. В качестве следующего этапа развития фонд планирует создать «альтернативу IPO» за счет инструмента цифровых финансовых активов (ЦФА).

«ЦФА, по нашим прогнозам, станет причиной определенной трансформации фондового рынка, цифровые активы, обладающие атрибутами и свойствами акции, помогут нам создать "аналог IPO". Иначе говоря, рынок ЦФА открывает нам возможности для привлечения разного рода инвесторов: от институциональных до розничных», — сказал Руслан Гайнанов.

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«Тим форс альянс» представляет собой инвестиционное объединение в сфере ИТ для приумножения бизнес, технологических и финансовых возможностей для развития участников.