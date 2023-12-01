Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2023 года

Федеральный закон от 14 ноября 2023 г. N 535-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Установлены основы деятельности в области специальной почтовой связи. Введено определение данного вида связи, закреплены правовой статус уполномоченной организации, требования к транспортным средствам и работникам спецсвязи.

Услуги спецпочты включают прием, перевозку и вручение материалов, содержащих гостайну, драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, российских денег и инвалюты, оружия, патронов к нему, боеприпасов, продукции военного назначения, вооружения и военной техники, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, защищенной от подделок полиграфической продукции.

Автомобили спецпочты в качестве отличительных знаков имеют белую продольную полосу, эмблему. При этом организация вправе использовать транспорт без отличительных символов. Предусмотрена возможность оборудования транспортных средств проблесковыми маячками бело-лунного цвета и специальными звуковыми сигналами. Такие автомобили могут беспрепятственно проезжать по всем улицам населенных пунктов и дорогам страны, а также заправляться горючим вне очереди наряду с автомобилями оперативных и специальных служб.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

Федеральный закон от 2 ноября 2023 г. N 526-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"»

В Закон о защите информации внесены поправки, согласно которым к сведениям, распространяемым с нарушением закона, также отнесена информация: с предложениями о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или других действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия; о сборе пожертвований в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний с нарушением норм Закона о свободе совести и религиозных объединениях; позволяющая получить доступ к сведениям, распространяемым с нарушением закона.

Генпрокурор или его заместители могут потребовать от Роскомнадзора ограничить доступ к информресурсам, распространяющим такую информацию.

Кроме того, Закон о свободе совести и религиозных объединениях дополнен нормой о том, что централизованные религиозные организации и входящие в их структуру религиозные организации, а также уполномоченные ими лица имеют исключительное право на сбор пожертвований для совершения обрядов и церемоний.

Указ Президента России от 22 ноября 2023 г. N 887 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"»

С 31 марта 2022 г. заказчикам (кроме организаций с муниципальным участием) запрещено закупать по 44-ФЗ иностранное программное обеспечение для использования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры России, а также услуги по использованию такого ПО без согласования с уполномоченным органом. Уточнено, что такое согласование можно получить и у ЦБ РФ (в соответствии с его компетенцией).

Указ вступает в силу со дня подписания.

Указ Президента России от 8 ноября 2023 г. N 846 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" и в Положение, утвержденное этим Указом»

Установлено, что ФСТЭК в т. ч. обеспечивает создание и функционирование информационной автоматизированной системы для управления деятельностью по технической защите информации и обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Закреплен ряд иных новых полномочий.

До 289 единиц увеличена предельная штатная численность центрального аппарата ФСТЭК, а до 1101 единицы - территориальных органов ведомства.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Pоссии от 14 ноября 2023 г. N 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Переход к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры будет длиться с 1 сентября 2024 г. до 1 января 2030 г.

Минпромторг, Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минфин, Росреестр, Банк России, Росатом и Роскосмос до 1 сентября 2024 г. составят отраслевые планы перехода.

Планы перехода организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической инфраструктуры, должны быть составлены до 1 января 2025 г.

Иностранное оборудование и софт постепенно будут заменены на оборудование и софт из реестра российской радиоэлектронной продукции и отечественного ПО.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Правила перехода вступают в силу с 1 сентября 2024 г. и действуют шесть лет.

Постановление Правительства России от 25 ноября 2023 г. N 1993 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции»

С 1 декабря 2023 г. по 28 февраля 2025 г. в России решено провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции.

Утверждено положение об эксперименте. В перечень радиоэлектронной продукции, подлежащей маркировке, вошли, в частности: выпрямители; статические преобразователи; реле, соединители для проводов и кабелей на напряжение до 1000 В; штепсели и розетки; электрическая аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей; пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры; лампы; полупроводники и фотогальванические элементы; светильники, фонари и осветительное оборудование.

Постановление Правительства России от 9 ноября 2023 г. N 1874 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области»

Решено на три года установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области.

В рамках такого режима планируется обеспечить условия для воздушных перевозок и (или) авиационных работ, выполняемых с применением беспилотников.

Определено, положения каких актов не применяются в рамках режима. Закреплены обязательные для соблюдения положения, если они не предусмотрены актами общего регулирования или отличаются от них.

Постановление Правительства России от 2 ноября 2023 г. N 1847 «Об отнесении технологических компаний к малым технологическим компаниям и о прекращении статуса малых технологических компаний, формировании и ведении реестра малых технологических компаний и об информационном взаимодействии»

Претендовать на статус малой технологической компании могут организации с выручкой до 4 млрд руб. Их будут включать в специальный реестр. Такие компании могут рассчитывать на адресные меры господдержки. При этом работать компании должны в приоритетных отраслях. Утвержден их перечень. Он насчитывает 93 вида деятельности, включая сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение.

В зависимости от объема выручки за предшествующий календарный год малые технологические компании подразделяются на следующие виды: стартапы с минимальным показателем выручки (до 1 млн руб.); стартапы (от 1 млн до 300 млн руб.); ранние компании (от 300 млн до 2 млрд руб.); зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд руб.).

Специальные центры экспертизы будут проверять соответствие объема выручки, основного вида деятельности, уровня научно-технического потенциала. Они же будут оценивать возможности технологической компании для создания инновационных технологий.

Подробно прописаны правила наделения статусом малых технологических компаний и прекращения этого статуса. Определен порядок ведения реестра. Урегулированы вопросы информационного взаимодействия.

Постановление Правительства России от 2 ноября 2023 г. N 1840 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций "Аэрологистика"»

Правительство установило на три года экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций «Аэрологистика». Утверждена его программа.

Направлением разработки, апробации и внедрения таких инноваций являются проектирование, производство и эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания.

Экспериментальный режим вводится на аэродроме «Алферьево» (Московская обл.) и посадочной площадке «Орловка» (Тверская обл.). Его субъектами являются оператор этого режима - Ассоциация «Аэронекст» и участники технологических испытаний, получившие соответствующий статус. Возможно присоединение иных субъектов.

В числе целей установления режима - формирование новых видов, форм и способов осуществления экономической деятельности; обеспечение развития науки и соцсферы; создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций.

Постановление Правительства России от 10 ноября 2023 г. N 1892 «О внесении изменений в пункт 3 Правил отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного самоуправления на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных»

Скорректированы правила отнесения сведений к общедоступной информации, размещаемой органами власти на их сайтах в форме открытых данных.

Предусмотрено создание методических рекомендаций по отнесению информации к общедоступной. Их разработает Минэкономразвития совместно с Минцифры и ФСБ.

Постановление Правительства России от 10 ноября 2023 г. N 1888 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. N 1562»

Операторы связи обязаны проверять достоверность сведений об абоненте и о пользователях услугами связи абонента - юрлица или ИП, в т. ч. представленных лицом, действующим от имени оператора. Правительство России скорректировало порядок субсидирования организационно-технических мер, необходимых для мониторинга соблюдения данной обязанности.

В частности, уточнены процентное соотношение финансируемых затрат, а также их виды. Пересмотрены требования к получателям субсидий. Определен порядок расчета размера средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет при недостижении значений результата господдержки.

Распоряжение Правительства Росcии от 3 ноября 2023 г. N 3097-р

Заново утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 г.

По-прежнему предусмотрены цифровизация пассажирских и грузовых перевозок, жизненного цикла инфраструктуры и ТС, управления транспортным комплексом, а также повышение уровня технологического развития и декарбонизация транспортного комплекса. Новая задача - обеспечение безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры в отрасли.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 15 ноября 2023 г. «Для абонентов операторов связи: подтверждение сведений о себе»

Оказывать услуги связи оператор может только при наличии у него достоверной информации об абонентах. Часто абоненты воспринимают подобные рассылки как спам и не реагируют на них. Из-за этого операторы вынуждены блокировать номера телефонов. Чтобы этого не произошло, абоненту необходимо подтвердить сведения о себе, в том числе через приложение/онлайн-кабинет оператора или через салон связи.

То же самое касается и корпоративных сим-карт, которые выдают работодатели своим сотрудникам. Подтвердить информацию о себе можно онлайн с помощью «Госуслуг».

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 3 ноября 2023 г. «На Госуслугах можно проверить подлинность паспорта»

На «Госуслугах» запущен сервис, позволяющий определить действительность и подлинность паспорта. Для проверки нужно указать серию и номер, а также фамилию и имя.

Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус «действительный», если подлинный, но просроченный - «недействительный», если поддельный - «данные не найдены».

Если вы ввели данные своего паспорта, а сервис их не нашел, необходимо обратиться в МВД лично или онлайн для актуализации сведений.

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