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Электронный документооборот МегаФона победил в премии «ПРО ЭДО»

МегаФон стал победителем в номинации «Про активность: эффективное подключение контрагентов» премии СКБ «Контур» «ПРО ЭДО — 2023».

Жюри оценило высокие результаты внедрения электронного документооборота — за год МегаФон отправил 5 млн исходящих документов и перевёл на ЭДО 70% клиентов, которым нужны оригиналы закрывающих документов. Также жюри премии учитывало влияние ЭДО на реализацию программ корпоративной социальной ответственности.

За последние 3,5 года МегаФон перевёл на электронный документооборот более 80 тыс. клиентов. За год в МегаФоне через ЭДО проходит 5 млн исходящих документов. Их получают обладатели 132 тыс. лицевых счетов. При таких объёмах с переходом на ЭДО удаётся экономить 32 млн рублей в год только на доставке документов курьерскими службами и почтой. Если учесть, что всем этим клиентам нужны оригиналы документов, то потенциальная ежегодная экономия компании на бумаге, конвертах, принтерах, картриджах и расходах на доставку составляет более 79 млн рублей в год. Таким образом административно-хозяйственные расходы отдела по управлению документооборотом удалось сократить более чем на 50% в год. При этом время получения дохода от сделок снизилось в пределах месяца на 67%.

Благодаря использованию электронного документооборота, помимо денежных средств компания сохраняет природные ресурсы: за месяц МегаФон экономит 2,6 тыс. пачек бумаги, это 31,7 тыс. пачек в год. С учётом того, что одна тонна бумаги получается из 17 деревьев, ежемесячно удаётся сохранить более 110 деревьев. В открытых источниках содержится информация о том, что на 1 га леса растёт около 400‑500 деревьев, с учётом этого в год сохраняются около 2 га леса.

Премия «ПРО ЭДО» ежегодно проводится среди клиентов «Контура» с 2019 года.

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