СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM

Уход зарубежных поставщиков вынуждает бизнес пересматривать ИТ-структуру. Компании массово переходят на новые решения, в том числе ищут замену импортным приложениям классов PIM-DAM-PXM.

На вебинаре «Platform V Product 360: как заменить зарубежный PIM в 2024 году» российский разработчик ПО СберТех расскажет, как заменить иностранные продукты для управления продуктовым каталогом и мигрировать в облако с большим количеством маркетинговых данных.

Гостям представят Platform V Product 360 – российский PIM-инструмент, разработанный в СберТехе. Владелец продукта Антон Лисный расскажет:

Какие тренды представлены на рынке современных PIM-систем и как развиваются инструменты в России;

Почему СберТех разработал собственное решение для управления продуктовым каталогом;

Как с помощью Platform V Product 360 эффективно мигрировать в облачную архитектуру и сохранить весь объем маркетинговых данных.

Вебинар пройдет 6 декабря в 11.00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/platform-v-product-360-kak-zamenit-zarubezhnyj-pim-v-2024-godu?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-06-12-2023.