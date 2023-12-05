ИСП РАН и «Системные решения» создадут российское ПО для облачных технологий и обработки данных

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и российский оператор ИТ-инфраструктуры «Системные решения» подписали договор о стратегическом сотрудничестве.

Согласно документу, ключевым направлением деятельности станет разработка и интеграция отечественного программного обеспечения на базе платформы «Асперитас» и доверенного фреймворка ИИ-систем TrustTorch, созданных и развиваемых ИСП РАН. Предполагается проведение комплексных научных и конструкторских изысканий, внедрение решений в партнерских центрах обработки данных, являющихся частью вычислительной инфраструктуры России, а также создание облачных технологий для игроков реального сектора экономики.

«ИСП РАН ведёт пионерские исследования в области искусственного интеллекта и облачных технологий. На базе института успешно работает Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта, где создаётся облачная платформа для анализа и разработки доверенных систем, использующих технологии ИИ. На основе наших решений разработана облачная платформа НЦМУ “Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение”, которая введена на уровне Сеченовского университета, − сказал директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян. – Сотрудничество с компанией “Системные решения” позволит значительно оптимизировать процесс внедрения и адаптации наших облачных технологий в бизнесе, а инвестиции в научные исследования помогут развивать их в соответствии с новыми технологическими вызовами».

«Такое решение необходимо не только для импортонезависимости российского технологического сектора, но также для обеспечения необходимого уровня информационной безопасности при чрезвычайно динамичном росте отрасли. Так, по разным оценкам, в прошлом году было введено более 50 тыс. стойко-мест в российских ЦОД, а в текущем и следующем году – добавится еще более 30 тыс. Новые мощности стоит вводить сразу с актуальным российским софтом, чтобы избежать лишних издержек и не упускать время в технологической гонке в таких сферах, как искусственный интеллект. Поэтому вместе с коллегами из ИСП РАН мы постараемся в максимально сжатые сроки предоставить готовое отлаженное решение», – сказал Тигран Цатурян, частный инвестор, основатель компании «Системные решения» и представитель группы компаний «Монарх».