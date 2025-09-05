Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

ГК Softline раскрыла подробности опциона на выкуп оставшихся 49% в компании «К2-9Б», занимающейся системной интеграцией и информационной безопасностью. Опцион может быть реализован через три года по цене 799 млн руб. Ранее 51% доля в данной компании была приобретена за 407 млн руб.

За сколько Softline может полностью консолидировать «K2-9Б»

Группа компаний «Софтлайн» ( Softline) раскрыла подробности сделки по покупке системного интегратора «К2-9Б».

Сделка состоялась в конце 2024 г., тогда Sofltine за 407 млн руб. приобрела 51% долю в «К2-9Б Групп».

Тогда же в отношении оставшихся 49% были были заключены опционы типа call- и put-, которые, соответственно, позволяют Softline выкупить данный пакет и позволяют владельцам данного пакета обязать Softline выкупить его.

Стоимость реализации опциона ранее не разглашалась. Из документов Softline следует, что стоимость отложенного вознаграждения составит 799 млн руб. Представители Softline пояснили CNews, что размер отложенного вознаграждения не относится к первой части сделки по покупке 51% доли в «К2-9Б».

Речь идет об опционе на оставшуюся 49% долю в компании. Опцион может быть исполнен в течении трех лет, при этом стоимость его реализации может быть скорректирована оп результатам будущего периода в зависимости от финансовых показателей «К2-9Б Групп», добавили в пресс-службе Softline.

Таким образом, в настоящий момент вся компания «К2-9Б» оценена в 1,2 млрд руб. «К2-9Б» оказывает услуги в области комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности (ИБ).

Кому принадлежал «К2-9Б»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», «К2-9Б» была создана в 2020 г. Первоначально компания полностью принадлежала ее гендиректору Михаилу Яценко. В начале 2025 г. 51% доля перешла к Валерии Загоруйко, а у Яценко осталось 49%. Напрямую Softline не указан среди совладельцев «К2-9Б Групп», однако у Softline распространена практика оформлять активы на физических лиц с получением опциона на выкуп их долей.

В частности, одним из таких топ-менеджеров является Геннадий Сашин. В 2024 г. выручка «К2-9Б» составила 252,4 млн руб., чистая прибыль - 33,8 млн руб.

Интеграция Softline с «К2-9Б»

В Softline полагают, что сделка по покупке «К2-9Б» имеет «высокий синкретический потенциал с портальными решениями Softline, в том числе в направлении разработки и внедрения защищенных автоматизированных рабочих мест в контуре «Инферит». Это позволит ускорить масштабирование экосистемы решений группы Softline в направлении кибербезопасности.

В «Инферит» входит направление «Инферит Безопасность», которое занимается предоставлением средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ), проведением специальных проверки и специальных исследований, а также аттестацией объектов информатизации.

Ранее, в 2023 г., Softline сделал еще одно приобретение в сфере информационной безопасности, купив воронежскую группу компаний «Барьер» (в нее входят «Барьер» и «Сэйвит Эдьюкейшн»). Сумма сделки составила 238 млн руб.

«ГК «Барьер» занимается производством и продажей средств вычислительной техники в защищенном исполнении (СВТЗИ) и оказывает услуги в области защиты государственной тайны; аттестации объектов информации по требованиям информационной безопасности, проведением спецпроверок и специальных исследований технических средств; специальных обследований помещений.