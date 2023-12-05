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«Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» заключил партнерское соглашение с «Dатару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных (СХД). Партнерство позволит расширить продуктовый портфель и предложить заказчикам линейку решений для базовой ИТ-инфраструктуры.

Заказчики компании «Т1 интеграция» получат доступ к технологически независимым разработкам «Dатару», в числе которых серверы, СХД, коммутаторы и точки доступа. Продукция вендора поможет обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры компаний и выстроить ИТ-ландшафт под ключ.

«Мы рады, что наш портфель импортонезависимых решений пополнился оборудованием «Dатару». Наше партнерство поможет клиентам бесшовно мигрировать на надежные отечественные решения. Все оборудование компании собирается в России, при этом оно быстро синхронизируется с продуктами зарубежных вендоров. Мы уверены, что сотрудничество будет продуктивным как для нас, так и для клиентов», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграция».

«Холдинг «Т1» имеет значительный опыт работы с передовыми глобальными технологиями, а мы обладаем уникальной экспертизой в создании актуальных ИТ-решений. Объединение навыков наших команд — это возможность предлагать заказчикам лучшие решения и расширять наше присутствие на российском рынке. Надеемся, что сотрудничество будет длительным и плодотворным», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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